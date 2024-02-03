Что нельзя делать в високосный год
Високосный год представляет собой особый период в календаре, который наступает каждые четыре года и включает 366 дней вместо обычных 365.
Дополнительный день, 29 февраля, добавляется для коррекции расхождения между календарным и астрономическим временем. Несмотря на множество народных примет и суеверий, високосный год не несет в себе никакой особой магии или предсказуемых изменений в жизни людей. Важно планировать новые проекты, путешествовать и укреплять личные отношения в этот период.
Однако следует избегать поспешных решений, покупки нового жилья, одежды для похорон без планирования, а также заключения брака, согласно некоторым суевериям. Введение високосного года помогает согласовывать календарный год с астрономическим временем, обеспечивая точность и последовательность в отслеживании временных циклов.