Что нельзя делать в високосный год

Високосный год представляет собой особый период в календаре, который наступает каждые четыре года и включает 366 дней вместо обычных 365.

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Дополнительный день, 29 февраля, добавляется для коррекции расхождения между календарным и астрономическим временем. Несмотря на множество народных примет и суеверий, високосный год не несет в себе никакой особой магии или предсказуемых изменений в жизни людей. Важно планировать новые проекты, путешествовать и укреплять личные отношения в этот период.