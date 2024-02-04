Москвичка объяснила, почему стала жить в подъезде с тремя детьми
Мать троих детей помогла мужчине, а в результате ей пришлось жить в подъезде одного из жилых домов в Москве. Подробности произошедшего она рассказала в беседе с изданием «Известия».
По ее словам, ей позвонил риелтор и попросил приехать в Волоколамск на суд, чтобы помочь беженцу с Украины.
«Ему изменили меру пресечения только тогда, когда я приехала на суд и свидетельствовала о том, что он может находиться в моей квартире на домашнем аресте», — сообщила москвичка.
Она добавила, что никаких документов в суде не подписывала и стала жертвой обмана. Ей заплатили за шесть месяцев проживания в квартире. После этого у нее больше не было возможности попасть в свое жилье.
Таким образом, женщине ничего не оставалось, как вместе с детьми поселиться в подъезде.
За аренду квартиры москвичке обещали 2,5 миллиона рублей, но отдали немного больше половины от этой суммы. Чтобы вернуться в свою квартиру, женщина готова вернуть эти деньги. Однако адвокат мужчины, который поселился в квартире, заявил, что он имеет право не впускать ее обратно.
«Устроила шоу, журналисты снимают, как дети спят в коридоре. Не знаю, на что она надеется. Никто не вправе без решения суда выселить Амирхоняна, потому что он там по решению суда живет. Она подтверждала, что сдала эту квартиру в аренду на бессрочный срок, и в суде подтвердила, что уезжает в командировку», — рассказал он.
Многодетная семья, которая некоторое время жила в подъезде одного из домов в столице, будет проживать в соццентре в комфортных условиях. В департаменте труда и социальной защиты населения по Москве добавили, что после того, как решится вопрос с арендой квартиры, семье помогут с переездом.