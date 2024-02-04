Приметы и поверья на 4 февраля: что нельзя делать в Тимофеев день
По народному календарю 4 февраля отмечается Тимофеев день, или день Тимофея Полузимника. В старину говорили, что именно в этот день зима переступает через свою середину и поворачивает на весну.
Обычно в это время начинались жестокие вьюги и метели, а также стояли морозы, которые предки прозвали тимофеевскими. Считалось, что это последняя попытка зимы напустить стужу. По одной из примет, крепкий мороз на Тимофеев день сулил скорое потепление.
В этот день предки пересчитывали, сколько осталось в закромах корма для домашних животных, зерна, солений и овощей, а также составляли планы расходов до весны. Если запасов было немного, начинали экономить. Пасечники в этот день проверяли, как ведут себя зимующие пчелы – прислушивались к ульям. Если насекомые жужжали тихо, это означало, что все идет хорошо. Беспокойное жужжание указывало на проблемы с пчелиной семьей.
Рукодельницы в этот день устраивали катания с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. По поверью, кто укатится дальше всех, у той в хозяйстве и лен лучше уродиться. Кроме того, на Тимофея заготавливали еловую хвою, чтобы после заваривать и использовать в качестве компрессов и для дыхательных ванночек.
4 февраля запрещалось ссориться и ругаться, по поверью, нечистая сила могла услышать бранные слова и забрать у конфликтующих души. Также в этот день не рекомендовалось начинать ремонт, так как домовой, который якобы занимался подсчетом запасов, мог разозлиться. В бане в этот день хозяйничал банник, поэтому мыться и париться было нельзя. Тем, кто нарушал планы банного духа, грозило поскользнуться или ошпариться.
Приметами запрещалось устраивать ночные вечеринки и веселиться до утра. Считалось, что так можно прогулять свое будущее. Ни в коем случае нельзя было на Тимофея переступать порог дома левой ногой, иначе остаток зимы мог стать тяжелым, полным невзгод и неприятностей.
Согласно приметам, если в этот день снег налипал на столбы и на деревья – вскоре должна была начаться оттепель. Солнце в полдень сулило раннюю весну. Обильный снегопад предвещал богатый урожай зерновых. За окном мороз, но в доме запотели окна – к оттепели. Морозные узоры на стеклах идут вверх – к стуже, вниз – к потеплению.