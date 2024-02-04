Быстрое таяние льдов облегчает подъем Гренландии из океана

Точные измерения GNET показывают, что вся Гренландия, освобожденная от тающих ледников, поднимается из волн быстрее, чем повышается уровень мирового океана

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Большую часть мира беспокоит повышение уровня моря из-за глобального потепления, которое происходит из-за таяния ледников, в том числе и гренландских. Как ни странно, в самой Гренландии наблюдается обратная тенденция. Поскольку лед в Гренландии тает и стекает в океан, этот арктический остров поднимается из океана быстрее, чем повышается уровень моря.

Это подтверждает новое исследование специалистов из Технического университета Дании под руководством аспиранта Даньяла Лонгфорса Берга. Благодаря точным измерениям, Берг и его коллеги установили, что в период с 2013 по 2023 год коренные породы Гренландии поднялись примерно на 20 см. Это соответствует скорости в два метра в столетие.

Результаты работы команды Берга были недавно опубликованы в рецензируемом журнале Geophysical Research Letters.

Подъем Гренландии

Исследование датских ученых основано на данных сети GNET, состоящей из 61 измерительной станции GPS. Эта сеть представляет собой геодезическую инфраструктуру для долгосрочных точных измерений последствий изменения климата. Она отслеживает таяние гренландских ледяных шапок, а также способна с миллиметровой точностью определять движение гренландских горных пород во времени.

То, что Гренландия и другие близлежащие земли поднимаются, долгое время оставалось загадкой для ученых. Это результат таяния огромных ледников, захвативших эту часть света во время последнего ледникового периода, 12 000 лет назад. С тех пор нагрузка льда на сушу неуклонно уменьшалась, а земля из-за этого постепенно поднималась.