Советская лунная программа: как в СССР планировали освоить спутник Земли

Только 19 советских миссий на Луну увенчались полным или частичным успехом, а вот несколько десятков были признаны провалившимися. На чем основывалась советская лунная программа, как СССР планировал освоить естественный спутник Земли — в материале «Вечерней Москвы».

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Туда и обратно за 12 суток

Лунная программа формировалась во время советско-американской «космической гонки». У соперников она носила название «Аполлон», США сконцентрировались на том, чтобы высадить на поверхность спутника Земли человека. СССР активно работал над тем, чтобы человек облетел Землю и вернулся назад, а также планировал исследовать физические свойства Луны и сделать фотоснимки ее поверхности.

Ученые хотели отправить экспедицию космического комплекса «Л-3» на астрономический объект и высадить на поверхность космонавта в 1969–1970 годах. Предполагалось, что он должен провести там нужные процедуры для исследования свойств Луны, сфотографировать местность и собрать образцы грунта. Для поддержки миссии хотели запустить в работу автоматический аппарат Е8. Вся экспедиция должна была занять 12 суток, после выполнения поставленных задач космонавта планировали вернуть домой.

Всего в комплексе в «Л-3» могли поместиться два человека, однако лишь один из них, по задумке, должен был покинуть аппарат. Американцы в аналогичной миссии намеревались вывести на орбиту комплекс с тремя астронавтами и высадить на Луну двоих.

База на Луне

В период с 1970 по 1985 год советские астрофизики задумали создать ряд баз, пригодных для проживания людей, на разных участках Луны, провести там эксперименты и наладить транспортное сообщение между ними. К началу 70-х годов, согласно планам СССР, на Луне космонавты могли бы жить до 20 суток. Это существенно помогло бы в изучении района посадки, предоставило бы человечеству возможность провести исследовательские работы разного вида.

Предполагалось, что искусственные спутники и станции помогали бы в исследованиях и обслуживали базы. Их работа должна была продолжаться даже в отсутствии лунных экспедиций. Создать их планировалось к началу 70-х годов. Спутники на орбите Луны в том числе должны были бы использоваться для создания карт, изучения строения и состава пород поверхности, организации связи между удаленными базами.

В 1972–1975 годах на Луну Советский Союз намеревался доставить передвижные, астрономические, гелиографические, геофизические и связные станции. Вес фототелескопов при этом мог составлять более чем полтонны, а диаметр планетных телескопов — от половины до полутора метров. Данные меры могли бы помочь изучать планеты и их атмосферы, а также отслеживать метеообстановку.

Для пилотируемых экспедиций предлагалось создать ракетно-космический комплекс «Л-3М», который смог бы пробыть на Луне до двух десятков суток. Использование таких комплексов планировали начать в 1973 году. В посадочной части аппарата размещалось бы три космонавта, в орбитальной — два. На орбиту его должна была доставить ракета-носитель «Н-1».

Создать базы с возможностью долгого нахождения на Луне надеялись к 1980–1985 годам. Важнейшей задачей было наладить транспортное сообщение между ними. Для этого задумали построить транспортные корабли, которые летали бы по трассе между орбитами около Луны и выполняли роль своеобразного парома. Чтобы летать на Землю, авторы программы хотели использовать «челночные корабли»: они бы доставляли грузы и перевозили людей.

Удачные миссии

Во времена Советского Союза реализовать большинство из запланированного не получилось: не хватало финансирования, а двигатели не имели достаточной мощности. Тем не менее во многом СССР был первым: