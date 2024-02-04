От увлечения к образу жизни: как стать волонтером Москвы

Более 1,2 миллиона горожан нашли время помочь тем, кто в этом нуждается. Волонтеры сами выбирают интенсивность участия, находят для себя интересные направления и способы помощи.

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Любой желающий может стать столичным волонтером. Для участия в большинстве мероприятий не требуются специальные навыки, главное — желание помогать. Для того чтобы присоединиться к команде волонтеров Москвы, необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

«В городе ежедневно проходят крупные городские мероприятия, социальные акции и реализуются интересные проекты. “Мосволонтер” помогает ориентироваться в многообразии уникальных возможностей быть полезным. У нас берут свое начало добрые дела, живет душа города, а многие москвичи обретают новых друзей. Мы ждем каждого, кто хочет стать частью большой семьи волонтеров столицы», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Жители города участвуют в проектах в свободное время. Они сами выбирают интенсивность участия, находят для себя интересные направления и способы помощи.

Волонтерство становится их образом жизни, поэтому москвичи успевают все: совмещают учебу, работу, семейные дела и добровольческую деятельность. В столице уже более 1,2 миллиона человек нашли время поделиться своей добротой и помочь тем, кто нуждается в этом.

Как стать волонтером

Для того чтобы присоединиться к команде волонтеров Москвы, необходимо пройти регистрацию на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Нужно создать личный кабинет и авторизоваться. В анкете достаточно указать фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, телефон и электронную почту.

После изучения всех возможностей сайта в разделе «События» можно выбрать понравившееся мероприятие по дате участия, направлению волонтерской помощи или возрасту. Регистрационную анкету нужно направить после изучения подробной информации: времени помощи, функций, требований и сервисов для волонтеров. После этого следует дождаться подтверждения участия от «Мосволонтера».

Перед мероприятием есть определенный алгоритм взаимодействия с добровольцами. С каждым помощником персонально связывается координатор деятельности группы волонтеров на мероприятии. Он рассказывает более подробную информацию, сообщает время и место встречи.

Волонтеры могут задать координатору вопросы и получить поддержку опытного наставника. Кроме этого, координаторы стараются поддерживать новичков на сменах, чтобы первый опыт помощи вдохновил их участвовать дальше.

Как подготовиться к первой волонтерской смене

Перед мероприятием волонтеры проходят общий и функциональный инструктажи. Они изучают площадку, задачи волонтеров и организаторов, которые предстоит выполнить. Кроме того, волонтеры знакомятся с командой. Перед масштабными и продолжительными городскими мероприятиями волонтеры изучают тонкости взаимодействия большого добровольческого корпуса, опыт проведения прошлых событий и типичные ошибки.

Для тех, кто хочет перед первым мероприятием узнать больше о волонтерской деятельности и быть более подготовленным не выходя из дома, открыты онлайн-курсы.

Программа об основах волонтерской деятельности даст базовый уровень знаний для помощи на событиях, а курсы по разным направлениям сформируют представление о каждом виде помощи.

Как сохранить волонтерский опыт

Личная книжка волонтера (ЛКВ) — портфолио городского помощника, в котором представлены волонтерские часы на мероприятиях и достижения в общественной жизни столицы. Это система учета опыта добровольческой деятельности, участия в программах развития компетенций и поощрений за помощь в городских проектах.

Она помогает волонтерам заявить о себе при регистрации на крупные мероприятия и проекты, получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также может быть преимуществом при приеме на новую работу.

Оформить ЛКВ может любой доброволец старше 14 лет. С 2022 года городские помощники подают документы на ее получение дистанционно в специальном разделе на сайте. Готовую личную книжку можно получить в офисе «Мосволонтера» на Ленинградском проспекте или в одном из шести центров «Доброе место». Более 75 тысяч москвичей уже стали обладателями волонтерских книжек.

Как развиваться в волонтерстве

Волонтерство помогает москвичам получать дополнительные компетенции, знания и навыки, развивать личные и профессиональные качества. Добровольцы пробуют новые уровни управленческой ответственности в качестве координатора группы волонтеров и менеджера, становятся амбассадорами волонтерского сообщества и экспертами в своей области. В этом им помогают обучающие программы «Мосволонтера».

Многие москвичи начинают свой путь с прохождения курса по основам волонтерства «Включайся!». Он помогает узнать больше о сообществе и направлениях помощи. Школьники начинают знакомиться с волонтерством на программе «Первый шаг».