Египтолог назвал преступлением решение облицевать пирамиды плиткой

«Для нас облицовка - это тонкая плитка, которая положена на гладкую поверхность. Облицовка пирамид - это каменные блоки, более или менее кубические, такие же как основные блоки у пирамид, у которых потом была сбита ступенчатость. Это абсолютно грандиозная работа, которую ни одно государство не может сейчас проделать, потому что у них специалистов нет», - рассказал специалист.