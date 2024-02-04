В приюте для хаски под Владимиром провели необычную благотворительную акцию

В собачьем приюте «Дом северной собаки» во Владимирской области проходит благотворительная акция. Детей и взрослых там катают на ездовых собаках, которых бросили хозяева, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

© Unsplash.com

До того, как попасть к волонтерам, они искали еду по помойкам, сидели голодные на цепях или подвергались жестокому обращению. Чаще всего это собаки, которые убежали от хозяев, а те не стали их искать.

Сейчас в приюте таких свыше 250. Большинство из них – северные ездовые породы. Это хаски, маламуты, лайки, метисы, но есть и обычные дворняжки. Владельцы признаются: содержание такой оравы обходится недешево.

«Такое количество содержать непросто. Только на кормежку уходит порядка тонны мяса в неделю. Это большие суммы, но ничего, выживаем. Помимо кормежки животных, им еще необходимы разные вещи, такие как ремонт вольеров, стройка новых и другое», – отметил организатор акции, член команды приюта «Дом северной собаки» Павел Малышев.

Поэтому и придумали такой благотворительный проект. Все вырученные средства пойдут на корм питомцам. Как и в любой упряжке, здесь существуют свои правила: шесть собак выстраивают парами в определенном порядке.

«Есть «лидеры» – собаки, которые знают команды, которые задают темп упряжке. То есть вся работа упряжки, насколько она слажена и куда она поворачивает, зависит от «лидеров». Дальше идут «корневые» собаки, то есть на них ложится ответственность тянуть. Делать это хорошо, ровно, слаженно и ответственно. Дальше идут «колесики» – это собаки, отвечающие за то, чтобы нарта тронулась, то есть это самые сильные собаки, самые большие во всей упряжке», – поделилась волонтер Маргарита Ульянова.

Желающие покататься могут попробовать себя в роли погонщика упряжки – каюра. Совместить приятное с полезным: прокатиться с ветерком и поучаствовать в благотворительной акции решила Валентина с семьей. После такой поездки даже подумывает завести собаку.

«Да, хорошо все, мне понравилось. Если будет у меня дом, то можно будет такую собаку завести. Ей же надо место, чтобы бегать», – подчеркнула посетитель приюта Валентина.