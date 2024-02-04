Германский универмаг с вековой историей заявил о банкротстве

Легендарный германский универмаг подал заявление о банкротстве. Причиной стали большие долги на фоне роста аренды, электроэнергии и падении продаж.

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В торговом центре с вековой историей заявили, что не в состоянии выплачивать арендную плату за свой магазин в Берлине – одну из крупнейших розничных точек продажи товаров класса «люкс» в Европе.

Роскошный многоэтажный магазин в районе Шенеберг открыли в 1907 году. Тогда он был крупнейшим в континентальной Европе и и входил в пятерку самых крупных универмагов мира. Во времена холодной войны он стал символом изобилия Западного Берлина, который противопоставляли товарному дефициту в ГДР и других странах социализма.

В семиэтажном здании общей площадью более 40 тысяч квадратных метров продают 250 тысяч наименований товаров, среди которых около 500 сортов хлеба и почти две тысячи сыров. Универмаг обеспечивает рабочими местами почти две с половиной тысячи человек, а объем продаж обычно составлял 800 млн евро в год.