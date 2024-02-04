«Все мы стали сейчас более кровожадными»: годовщина Ялтинской конференции

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце, в трех километрах от Ялты, начала свою работу Ялтинская (Крымская) конференция союзников по Антигитлеровской коалиции - Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Великобритании, ставшая важной вехой в истории дипломатии.

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На конференции решалась послевоенная судьба Европы, новые границы между государствами и были созданы предпосылки для послевоенного биполярного мира. Разделение мира на Восток и Запад окончательно сформировалось после речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года и просуществовало более 40 лет - вплоть до распада СССР в декабре 1991 года.

История Ялтинской конференции хорошо изучена специалистами, но, если мы посмотрим на ход ее работы сквозь оптику нового научного направления - истории эмоций, то мы увидим, что в Ялте маршал Сталин упрочил свою дипломатическую победу над премьером Черчиллем, достигнутую в Тегеране в 1943 году. И закрепил связь с президентом Рузвельтом - в противовес Черчиллю.

4 декабря 1945 года в 16 часов состоялась весьма красноречивая беседа между Сталиным и Рузвельтом. Черчилль на беседе не присутствовал.

"Рузвельт заявляет, что теперь, когда он увидел в Крыму бессмысленные разрушения, произведенные немцами, он хотел бы уничтожить в два раза больше немцев, чем до сих пор.

Сталин говорит, что после Тегеранской конференции дела пошли лучше. <…>

Рузвельт говорит, что он чувствует себя в Ливадии очень хорошо. Когда он не будет больше президентом, он хотел бы попросить у Советского правительства продать ему Ливадию. Он очень любит лесоводство. Он посадил бы большое количество деревьев на горах вблизи Ливадии.

Сталин говорит, что Крым представляет собой еще малокультивированную страну, многое еще нужно здесь развить.

Рузвельт говорит, что он поражен бессмысленными и беспощадными разрушениями, произведенными немцами в Крыму.

Сталин отвечает, что гитлеровцы не имеют никакой морали. Они ненавидят то, что создано рукой человека. Они просто садисты. <…>

Вообще маршал Сталин найдет его, Рузвельта, сейчас гораздо более кровожадным по отношению к немцам, чем в Тегеране.

Сталин отвечает, что все мы стали сейчас более кровожадными. Немцы пролили слишком много честной крови".