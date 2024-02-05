Что строго запрещено делать 5 февраля, чтобы беды дом обошли стороной
Православные волгоградцы в понедельник чтят память мученика Агафангела.
На Руси 5 февраля называли Агафьев день. В это время было принято подсчитывать запасы, планировать посевную, заниматься ремонтом вещей и избавляться от мусора.
Традиционно наши предки в этот день пекли пироги и угощали ими близких и друзей, чтобы год прошел беззаботно и благополучно. Согласно народным поверьям, остатки еды следует отдавать скотине, тогда она не будет болеть.
В Агафьев день запрещено отказывать в помощи нуждающимся, поскольку можно навлечь на себя несчастья.
Если 5 февраля человек будет лениться, то весь год его будут преследовать финансовые неудачи. Не следует также танцевать и громко веселиться, поскольку такое поведение привлекает нечисть.
Нельзя в Агафьев день забирать себе случайно найденные деньги. Лучше отдать их нуждающимся людям, тогда беды обойдут семью стороной.