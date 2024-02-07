Как женщины наводили красоту за 2000 лет до нашей эры

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Губную помаду бронзового века обнаружили в Иране

Группа исследователей из Ирана и Италии обнаружила на юго-востоке Ирана артефакт, который идентифицировали как флакон от губной помады бронзового века. Его датировали первой половиной II тысячелетия до нашей эры.

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© University of Tehran

Изделие отнесли к джирофтской культуре. Флакон был изготовлен из минерала хлорита и декорирован. Ученые извлекли остатки содержимого и провели микроскопический и химический анализы.

Результаты показали, что во флакон поместили темно-красную краску из гематита, мангалита, браунита и других измельченных минералов. Также смесь включала растительный воск и, возможно, другие органические вещества. Кроме того, анализ указал на наличие растительных волокон. Они могли относиться к ароматическим веществам.

Радиоуглеродный анализ показал, что краску изготовили в промежутке между 1936 и 1687 годами до нашей эры. Ученые пришли к выводу, что ее использовали в косметических целях, как губную помаду. Средство наносили на губы с помощью кисточки или аппликатора. Подобный сюжет отражен на Туринском папирусе XII века до нашей эры, сообщает Scientific Reports.

Ранее сообщалось, что древнейшую искусственную косметику нашли в Китае. Ее изготовили из свинцовых белил.

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