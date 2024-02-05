Как с помощью бивня мамонта плели веревки 37 000 лет назад

Первобытные люди использовали множество предметов, для изготовления которых части нужно было скрепить. Например, связать. И ученые знали, что разные типы веревок людям были известны уже в те древние времена — вот только свидетельства ограничивались отпечатками на глине или отдельными волокнами.

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Ученые из Тюбенгенского университета (Германия) обратили внимание на необычные изделия из бивней мамонтов, которые их коллеги датировали возрастом более 35 000 лет и посчитали произведениями искусства. Эксперимент, который доказал, что именно эти предметы использовали для плетения веревки, они описали в журнале Science.

Загадочные предметы, названные Lochstab, были найдены в пещере Холе-Фельс в Германии и соотнесены с ориньякской культурой — одними из первых Homo sapiens, пришедших так далеко на север. Они представляли собой что-то наподобие дубинки длиной 20 см и шириной 3,6. В центре просверлены четыре отверстия с канавками и зазубринами, края которых острые — значит, внутри на них не было интенсивного воздействия.

«Мы предположили, что эти находки служили инструментами для изготовления веревок. Чтобы проверить эту гипотезу, мы воспроизвели Lochstab и использовали его для обработки волокна и производства веревок. Мы провели эксперименты, чтобы проверить функциональность отдельных отверстий и четырех отверстий в сочетании с сухожилиями оленя, льна, конопли, рогоза, липы, ивы и крапивы», — пишут авторы статьи.

Инструмент оказался неэффективен для сухожилий, льна, крапивы и конопли, но были положительные результаты по рогозу, липе и иве.

Для рогоза использование Lochstab было наиболее удачным: приспособление помогло раздавить внешнюю твердую оболочку, получить крахмалистую часть, пригодную в пищу, и размочалить волокна для веревки. При этом употребление рогоза первобытными людьми в этой области, хоть и чуть позже, уже подтверждено археологически. Липа в этой местности не росла, но использование ивы доказано в том же периоде, к которому относятся Lochstab.

Тонкие веревки удалось свить без приспособления, но оно понадобилось, когда дело дошло до более толстой и прочной веревки, состоящей из двух-четырех прядей.

«Мы скручивали и пропускали через отверстия пучки листьев рогоза. Отверстия помогают поддерживать постоянную толщину прядей и облегчают добавление нового материала, необходимого для изготовления длинных веревок. Канавки помогают разрушать листья и ориентировать волокна, сохраняя при этом скручивание, необходимое для изготовления веревки. Затем инструмент с четырьмя отверстиями с постоянной скоростью проводят по прядям. За инструментом пряди автоматически объединяются в веревку в результате их скручивающего натяжения», — описывают процесс ученые.

При этом для скручивания и натяжения каждой пряди требуется отдельный человек, еще один — для работы с самим Lochstab. То есть, одну веревку должны были делать три-пять человек одновременно. Но на плетение пяти метров прочной и гибкой веревки уходило около 10 минут.