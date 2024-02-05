Как с помощью бивня мамонта плели веревки 37 000 лет назад
Первобытные люди использовали множество предметов, для изготовления которых части нужно было скрепить. Например, связать. И ученые знали, что разные типы веревок людям были известны уже в те древние времена — вот только свидетельства ограничивались отпечатками на глине или отдельными волокнами.
Ученые из Тюбенгенского университета (Германия) обратили внимание на необычные изделия из бивней мамонтов, которые их коллеги датировали возрастом более 35 000 лет и посчитали произведениями искусства. Эксперимент, который доказал, что именно эти предметы использовали для плетения веревки, они описали в журнале Science.
Загадочные предметы, названные Lochstab, были найдены в пещере Холе-Фельс в Германии и соотнесены с ориньякской культурой — одними из первых Homo sapiens, пришедших так далеко на север. Они представляли собой что-то наподобие дубинки длиной 20 см и шириной 3,6. В центре просверлены четыре отверстия с канавками и зазубринами, края которых острые — значит, внутри на них не было интенсивного воздействия.
«Мы предположили, что эти находки служили инструментами для изготовления веревок. Чтобы проверить эту гипотезу, мы воспроизвели Lochstab и использовали его для обработки волокна и производства веревок. Мы провели эксперименты, чтобы проверить функциональность отдельных отверстий и четырех отверстий в сочетании с сухожилиями оленя, льна, конопли, рогоза, липы, ивы и крапивы», — пишут авторы статьи.
Инструмент оказался неэффективен для сухожилий, льна, крапивы и конопли, но были положительные результаты по рогозу, липе и иве.
Для рогоза использование Lochstab было наиболее удачным: приспособление помогло раздавить внешнюю твердую оболочку, получить крахмалистую часть, пригодную в пищу, и размочалить волокна для веревки. При этом употребление рогоза первобытными людьми в этой области, хоть и чуть позже, уже подтверждено археологически. Липа в этой местности не росла, но использование ивы доказано в том же периоде, к которому относятся Lochstab.
Тонкие веревки удалось свить без приспособления, но оно понадобилось, когда дело дошло до более толстой и прочной веревки, состоящей из двух-четырех прядей.
«Мы скручивали и пропускали через отверстия пучки листьев рогоза. Отверстия помогают поддерживать постоянную толщину прядей и облегчают добавление нового материала, необходимого для изготовления длинных веревок. Канавки помогают разрушать листья и ориентировать волокна, сохраняя при этом скручивание, необходимое для изготовления веревки. Затем инструмент с четырьмя отверстиями с постоянной скоростью проводят по прядям. За инструментом пряди автоматически объединяются в веревку в результате их скручивающего натяжения», — описывают процесс ученые.
При этом для скручивания и натяжения каждой пряди требуется отдельный человек, еще один — для работы с самим Lochstab. То есть, одну веревку должны были делать три-пять человек одновременно. Но на плетение пяти метров прочной и гибкой веревки уходило около 10 минут.
«Этот вид деятельности подчеркнул бы взаимные отношения, которые связывали членов группы вместе и давали им конкурентное преимущество перед группами, у которых была менее развита совместная деятельность. Технику изготовления веревок с использование Lochstab можно отнести к инновациям, связанным с приходом ориньякских охотников-собирателей в Центральную Европу», — добавили исследователи.