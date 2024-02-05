"Флаги хвастовства": как подводники Второй мировой хвалились успехами

Подводники разных стран имеют неофициальную традицию хвалиться своими успехами, поднимая вымпелы и флаги над рубкой. Изучив их, можно было понять, как складывалась боевая история субмарины. Но зачастую эта история оказывалась, пусть и не специально, сильно приукрашенной. Почему так происходило и за что победные символы прозвали «флагами хвастовства», разбирался «Профиль»

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Победные «треугольники»

Для немецких подводников обычным делом было вывешивание на перископе победных вымпелов при возвращении на базу. Поэтому во время входа субмарин в родную гавань над ними часто трепетали на ветру треугольные флаги белого и/или красного цвета, сообщавшие о достигнутых успехах.

Эта традиция возникла еще в годы Первой мировой. На протяжении почти всей войны подводники кайзера показывали высокую результативность. Среди них особо выделялся капитан-лейтенант Лотар фон Арно де ла Перьер – самый успешный командир подлодок всех времен. Он потопил 193 судна общим тоннажем свыше 450 тыс. брт*, часто используя палубное орудие своей субмарины и всегда строго следуя призовым правилам.

Считается, что именно он начал первым в ВМС Германии поднимать победные вымпелы. Действуя на Средиземном море, фон Арно де ла Перьер в апреле–мае 1916-го за время одного похода потопил 23 судна на 68 тыс. брт*. При возвращении на базу он поднял на своей подлодке столько вымпелов, сколько отправил на дно вражеских судов.

С началом Второй мировой традиция поднимать на перископе сообщающие об успехах вымпелы была возрождена подводниками Деница. Белые вымпелы говорили о том, что потоплено торговое судно, а красные – что потоплен военный корабль. Но поскольку вымпелы готовились экипажами вручную во время пути лодки на базу, то каждый раз они получались разными – единого стандарта размера и оформления не существовало.

Обычно на ткань флага наносился тоннаж потопленного судна, причем округленный в большую (но иногда и в меньшую) сторону до ближайшей тысячи. Кроме того, было еще много вариантов символов, использование которых зависело от разных факторов, включая чудачества подводников. Если потопленное судно было опознано, то на вымпеле обозначали его тоннаж или писали его название.

Впрочем, отдельные командиры предпочитали не связываться с цифрами, поэтому время от времени на вымпелах можно было увидеть надпись «сухогруз» или «танкер». Но были и те, кто ничего не писал, а просто изображал силуэты тонущих судов и эмблемы подводных лодок. К примеру, U-99 Отто Кречмера поднимала на перископе флажки с подковой, а U-564 Рейнхарда Зурена – с черной кошкой.

Белые вымпелы лодки поднимали чаще, чем красные, поскольку главной задачей для субмарин Германии было уничтожение торгового тоннажа, а не боевых кораблей. Если все же на дно отправлялся эсминец, корвет или шлюп, то на перископ субмарины поднимался красный флажок с белым силуэтом уничтоженной цели. В случаях, когда красной ткани не было, использовалась белая с указанием на ней класса корабля.

Сбитый самолет также отмечался красным флагом, но с силуэтом этой машины, а не корабля. В первые годы Второй мировой такие «авиационные» вымпелы были большой редкостью. Они получили распространение с середины войны, когда роль авиации ПЛО союзников в Битве за Атлантику значительно выросла, а на подлодках усилили зенитное вооружение. В конце концов последние были подавлены ВВС, но иногда им все же удавалось сбивать самолеты.

Апофеозом же прославления собственных успехов для немецких подводников становилось суммирование результатов. К примеру, завершая последний поход в своей карьере, подводный ас Вольфганг Лют поднял на U-181 более 40 вымпелов, символизировавших все суда, потопленные им в течение войны. Из-за этого при входе в Бордо его лодка напоминала новогоднюю елку.

Члены экипажа немецкой лодки U-132 готовят вымпелы с обозначением тоннажа потопленных судов, 16 августа 1942

«Веселый Роджер»

Своя традиция обозначать успехи появилась у британского подплава, после того как английская субмарина впервые отправила на дно вражеские корабли. Произошло это в 1914 году, когда Е-9 потопила немецкие крейсер и эсминец. Входя в гавань Гарвича, командир лодки Макс Хортон поднял на перископе «Веселого Роджера» – всем известный пиратский флаг с черепом и костями. Этим Хортон напомнил Адмиралтейству о словах Первого морского лорда Уилсона, сказавшего, что подлодки – это «коварное, нечестное и чертовски небританское» оружие, а их экипажи надо вешать, как пиратов.

Британским подводникам идея отмечать победы вывешиванием «Веселого Роджера» пришлась по вкусу. Адмиралтейство не одобряло эту практику, но пресечь ее не смогло. Поднятие «Веселого Роджера» быстро стало традицией, просуществовавшей до конца войны. Но в начале Второй мировой среди британских подводников не нашлось смельчаков, готовых поднять флаг, раздражавший Адмиралтейство. Ситуация изменилась, когда в дело вмешался Хортон, ставший к тому времени адмиралом и назначенный в январе 1940-го командовать подводными силами.

Так как в начале войны британский подплав был не в лучшей форме, адмирал провел ряд оздоровляющих реформ. Но он понимал, что прежде всего надо укрепить боевой дух подчиненных. Поэтому Хортон вспомнил о «Веселом Роджере».

Впервые во Второй мировой этот символ победы подняла субмарина «Осирис» 1 октября 1940-го, потопившая в Адриатике вражеский миноносец. Находившийся в Александрии Хортон узнал об успехе и отправил навстречу входившей в порт субмарине катер с пакетом, в котором находился «Веселый Роджер» и приказ поднять его на перископе. Так над британской лодкой снова взвился черный флаг с черепом и костями. Вскоре эту традицию подхватили остальные британские подводники.

Первоначально каждая победа обозначалась новым флагом, поднимавшимся в дополнение к уже имевшимся. Но этот вариант был неудобным, поскольку порой флагов оказывалось слишком много. Тогда стали использовать один большой флаг, на который наносились символы, обозначавшие успехи. Таким образом флаг превращался в своеобразную летопись походов. Для непосвященного это была абракадабра, что-то вроде египетских иероглифов. Но их расшифровка позволяла узнать об успехах лодки, о ее заданиях и даже то, где, когда и против кого она воевала.

Белая «шпала» на флаге означала уничтоженное торпедами торговое судно, а красная – военный корабль. Буква С на красной «шпале» означала потопленный крейсер, а буква U – немецкую подлодку. Два перекрещенных орудийных ствола – успешную артиллерийскую атаку. Если атак было несколько, то вокруг стволов рисовали маленькие звездочки, соответствующие их числу. Также существовало множество символов, не связанных с атаками. Например, «кинжал» на флаге говорил об участии лодки в разведоперации с высадкой на берег диверсантов, а «спасательный круг» – о спасении пилотов, чей самолет упал в море.

Подражая англичанам, своими «Роджерами» обзавелись подводники других наций, воевавшие на британских лодках. Так традиция стала международной и даже пережила Хортона. В 1982 году атомная субмарина «Конквер» подняла черный флаг после потопления аргентинского крейсера «Генерал Бельграно» во время Фолклендской войны.

Янки и «фрикадельки»

Традиция демонстрировать успехи появилась в подплаве США во время Второй мировой. Но сначала у американцев не было в этом единообразия. Возвращаясь из похода, их подлодки поднимали вымпелы на немецкий манер, обозначавшие потопленные цели и их общий тоннаж, или привязывали к перископу метлу в знак «полной зачистки» океана (то есть что каждая пораженная цель была уничтожена).

Подводники американской субмарины "Хардер" с победными вымпелами, 1944

Ближе к концу войны американцы, как и британцы, начали изготавливать флаги специально для своих лодок с их эмблемами, а также нашивки, указывающие на успехи. Знак восходящего солнца означал потопленный японский военный корабль, а стандартный японский «солнечный» флаг, прозванный «фрикаделькой», – уничтоженный транспорт. «Фрикаделька» в квадрате означала пароход, в треугольнике – парусное судно. Знак со свастикой сообщал об уничтоженном немецком корабле, чаще всего подлодке.

Многие флаги также фиксировали другие важные эпизоды боевой истории субмарины. К примеру, красный крест на флаге «Сиалайон» говорил о спасении 50 военнопленных союзников с торпедированного японского судна, а цифры 10 и 13 на флаге «Рэй» означали число спасенных в море пилотов. Кроме того, экипажи некоторых лодок нашивали на флаги знаки полученных ими наград.

«Флаги хвастовства»

Поскольку точно оценить ущерб, нанесенный противнику, было сложно, многие подводные лодки переоценили свои успехи. Причем это касалось всех флотов. Вымпелы немцев или знаки на флагах британцев и американцев указывали лишь на количество целей, которые, по мнению экипажей субмарин, были поражены. Разница же между тем, что считалось потопленным, и тем, что было действительно уничтожено, часто оказывалась весьма существенной.

Иногда подводники не видели последствий попадания торпеды. Многие из них ошибочно полагали, что потопили судно, хотя на самом деле лишь повредили его. Часто такой оверклейм был обусловлен тем, что атака осуществлялась ночью, когда цель было трудно опознать или понять ее дальнейшую судьбу после торпедирования. Кроме того, преждевременные взрывы некачественных торпед порой принимались за попадания. А использование немцами самонаводящихся «угрей» против конвоев во второй половине войны привело к появлению массы «потопленных» ими транспортов и военных кораблей.

То же самое касалось и оценок потопленного тоннажа. По понятным причинам подводники обычно завышали, а не занижали эти оценки. Завышение тоннажа уничтоженных целей было очень распространено среди немцев, причем командиры их подлодок часто завышали его примерно на треть.

Впрочем, и командиры подлодок других стран тоже грешили оверклеймом. К примеру, после окончания Второй мировой специальный комитет в США занимался проверкой потерь японского судоходства и обнаружил до 30% оверклейма, сверяя победные заявки американских подводников с реальными потерями японцев.

Таким образом, вымпелы успехов немецких подлодок и флаги побед субмарин США и Великобритании являются примером творчества и фантазии подводников. Однако реальность такова, что они редко отражали реальные успехи их владельцев. Может быть, поэтому скептики прозвали их «флагами хвастовства».

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