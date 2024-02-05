Необычные изображения Будды обнаружены в 675-летней храмовой статуе

Листы древней бумаги обнаружили внутри старинной статуи Будды во время ремонта и реставрации в храме Мюин (город Фукуяма, Япония). На них изображены Будда Шакьямуни и два просветленных, почитаемых буддистами. Об открытии сообщают японский сайт News Dig и специализированный портал Arkeonews.

© Fukuyama City

Храм Мё-ин, как считается, построен в начале IX века. Но его пятиэтажная пагода возведена гораздо позднее — как считается, в 1348-м. Главная реликвия храма — деревянная статуя сидящего будды, будущего Майтрейи. Считается, что скульптура была создана в то же время, когда и пагода, и доставлена в храм, чтобы отпраздновать завершение ее строительства.

В июле статую, которая признана важным культурным достоянием, демонтировали для реставрации. И вскоре в голове скульптуры обнаружили пачку листов традиционной японской бумаги васи: она известна своей прочностью, полупрозрачностью и приятной текстурой, и именно ее использовали для традиционных японских искусств — оригами, каллиграфии и других.

Найденные документы можно разделить на три группы по размеру бумаги и типу изображений. Первая — небольшие листы с буддийскими изображениями. Вторая — бумаги с буддийским узором и иероглифами.

Fukuyama City // Бумага, помещенная в голову статуи и храм Мюин

Но самыми интересными для исследователей оказались 10 листов, размером чуть больше современного формата А5, с изображениями Будды Шакьямуни и двух бодхисаттв, то есть просветленных: Кшитигарбхи, которого считают покровителем детей и борцом против существ преисподней, а также Якуси-нёрая, или будды медицины.

Три фигуры многократно отпечатаны чем-то вроде штампа. Это уже пятый раз, когда именно в этой префектуре и именно в голове статуи, признанной культурным достоянием, находят инбуцу — именно так называют подобные документы с изображением Будды.

Со ссылкой на представителя отдела содействия развитию культуры Фукуямы отмечается, что такое тройное изображение нетипично: обычно для чернильной печати используют только одно изображение Будды. Однако специалисты считают, что это сделано умышленно.