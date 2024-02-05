Грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти

В Англии грумеры спасли собаку, на которой было восемь килограммов спутанной шерсти, пишет Daily Star. Владелец питомца рассказал, что не знал, что его надо стричь.

© Unsplash

Как пишут СМИ, собака принадлежала Тиму Рональду. Он был приговорен судом к пятилетнему запрету на содержание домашних животных. Специалисты, в чьи руки попало животное, рассказали, что пес был в измотанном состоянии, потому что носил на себе 20 процентов от своего веса.

Газета.Ru

«А если эта собака была бы мокрой, ее вес еще бы значительно увеличился», — прокомментировал ветеринар.

В свое оправдание Тим сообщил, что не знал, что собаку надо стричь, кроме того, у него есть проблемы со здоровьем, поэтому он не мог ухаживать за питомцем должным образом.

Сейчас собака находится в приюте, где за ней приглядывают волонтеры, пока не найдут ей новый дом.