Собака случайным образом помогла раскрыть измену

Лабрадор из Новосибирска "раскрыл" измену супружеской пары при помощи женских стрингов, которые пес съел. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

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Уточняется, что сначала супруги заметили недомогание собаки. Питомца решили отвезти в ветеринарную клинику, где из ее желудка достали предмет женского гардероба.

"Собаку оперировали мои коллеги <...> врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания было инородное тело в желудке", – указал ветеринарный врач Андрей Багатов.

Однако облегчение хозяев сменилось недоумением, когда жена поняла, что размеры нижнего белья слишком малы, и подобного предмета в своем гардеробе не помнит. Врач подчеркнул, что муж "чуть под землю не провалился", имея ввиду, что стал очевиден факт измены.

"Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев", – рассказал Багатов.

Также журналисты вспомнили, что в 2007 году произошла похожая история. Кошка Люся проглотила обручальное кольцо своей хозяйки, пока та была в клубе. Супруг, вернувшийся из командировки, выявил пропажу. Жена, подумав на кражу любовника, призналась во всем мужу.

Однако позже хозяева поняли, что кольцо проглотила именно кошка. Украшение вытащили, а супруги, пока хирурги оперировали кошку, успели помириться.

Ранее стало известно, что пес породы голдендудль по кличке Сесил съел 4 000 долларов наличными своих хозяев. Однако семье удалось восстановить большую часть суммы, просеяв собачьи экскременты и рвотные массы, а затем склеив найденные фрагменты купюр. Всего хозяевам удалось вернуть 3 550 долларов. Уточняется, что здоровье пса не пострадало.