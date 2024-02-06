В какой стране кошка – священное и самое почитаемое животное?

Кошки являются популярными домашними питомцами во всем мире. Существуют страны, в которых кошачьих почитают больше, чем собак, наделяя их поистине божественными силами. Таких государств не так много, но в культуре каждого из них эти любимцы занимают значимое место. Из статьи вы узнаете, в какой стране кошки были самыми почитаемыми и священными животными, а также с чем связано подобное отношение.

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Мифы и легенды подтверждают почитание этих четвероногих первобытными людьми. Кроме того, были найдены различные археологические артефакты с изображением кошек. Многие из них настолько древние, что трудно определить точное время их создания.

Япония

Кошки очень популярны в Японии, считаясь там существами, имеющими сверхъестественные способности и приносящими удачу. Они являются символом уюта и домашнего благополучия, поэтому их комфорту уделяется большое внимание. 22 февраля жителями этой страны празднуется День кошек.

Еще в Японии в городе Киото построен храм для почитателей кошек. Его название переводится как «Мяу-мяу». Святилище украшено изображениями и скульптурами этих животных. Кроме того, в храме главная монахиня – кошка по имени Коюки. По словам владелицы этого заведения, питомица очень гостеприимна и любит общаться с прихожанами.

Японцы также очень бережно относятся к своим любимцам и стремятся обеспечить им лучшие условия для проживания. Башенки для кошек в японских домах представляют собой специальные конструкции, которые предназначены для развлечения и отдыха животных. Они состоят из лестниц, лежаков и игрушек.

Жители Японии уделяют большое внимание выбору отделочных материалов для квартир и домов, предпочитая в первую очередь те, которые устойчивы к кошачьим когтям. Почти в каждом японском доме проживает кошка.

Еще жители Японии строят специальные кофейни для любителей этих животных. В них можно понаблюдать за котами, поиграть с ними. В любом таком заведении, как правило, проживает 20-30 питомцев, каждый из которых обеспечен едой, игрушками, отдельным местом для отдыха.

Греция

В Греции много кошек живет на улице, они могут свободно передвигаться по городу. Местные жители организуют специальные места для кормления и устанавливают поилки для уличных животных.

Погода в Греции благоприятна для подобной жизни кошек. Благодаря теплому средиземноморскому климату, животные могут наслаждаться солнцем и свежим воздухом в течение большей части года. Они спят на теплых крышах, когда не слишком жарко, и прячутся в тени в чрезмерную духоту.

Греки почитают кошек, не обижают их. Многие люди кормят уличных животных, оставляя для них еду на улице в специальных контейнерах. Благодаря этому, коты всегда получают свежую пищу. Как отмечают туристы, они выглядят здоровыми и упитанными, не производя впечатление брошенных, неухоженных питомцев.

Италия

Римляне считают этих хвостатых своими спасителями. В начале прошлого столетия в результате раскопок в столице Италии были обнаружены руины древнего храма. Работа археологов привела к выходу на поверхность большого количества мышей и крыс. Чтобы избавиться от распространения грызунов были задействованы целые «отряды» котов. Мыши и крысы, почуяв опасность для себя, очень быстро покинули город. А усатые спасители так и остались проживать в этой местности.

Местные власти разрешили жителям подкармливать четвероногих, считая их своим национальным достоянием. Об этом свидетельствует табличка, повешенная на той самой площади, где начались раскопки. На ней указано, что животные являются почетными караульными этого места.

Европейские государства

В таких странах Европы, как Германия, Дания, Швеция, Бельгия, редко встретишь на улице бездомную кошку. Европейцы организовали достаточное количество приютов для животных, поэтому, если кот обнаружен на улице, он непременно будет определен в такое заведение. Если владелец не найден, питомец останется там. Он будет обеспечен всем необходимым для жизни.

Кроме этого, комфортному проживанию кошек в Европе уделяется особое внимание. Прежде чем завести питомца потенциальный владелец должен собрать достаточное количество справок, подтверждающих наличие хороших условий для содержания животного. А за жестокое отношение к хвостатым любимцам европейцев ждет довольно внушительный денежный штраф.

Египет

Именно в этом государстве кошки были возведены в культ. Археологические раскопки доказывают это. Котов мумифицировали и хоронили вместе с владельцами – фараонами. Известно, что питомцы, проживавшие во дворцах, украшались драгоценностями, народ почитал их как божественных существ. Убийство кошки в Египте являлось серьезным преступлением, за которое следовала смертная казнь.

Египтяне ценили котов в первую очередь за их охотничьи навыки: они помогали им избавляться от грызунов, а также змей.

Кошки в Древнем Египте считались священными животными, умеющими предсказывать будущее. За их поведением внимательно наблюдали, пытаясь «вычислить» по движениям хвостатого, что должно произойти. Древние люди верили в прекрасно развитую интуицию пушистых питомцев.

Мифы и легенды

Легенды и сказания о кошках существуют у многих народов мира:

Скандинавы. Богиня любви и красоты Фрея запрягала свою колесницу кошками.

Египтяне. Этот народ очень почитал богиню Баст, которая, согласно легенде, имела женское тело и кошачью голову.

Исламский народ. Они сложили множество легенд об этих животных, почитая их так же, как и пророк Мухаммед. Страны, в которых главной является исламская вера – государства, где кошка – священное животное.

Славяне. В славянской мифологии есть сказание о коте Баюне. Он сидел на высоком железном столбе и каждого путника, проходящего мимо, пытался заворожить своей песней. Чтобы его поймать, Иван Царевич надел железный колпак и рукавицы.

Древние греки. Мифы древней Греции рассказывают о том, что богиня Диана нередко принимала облик кошки. Именно поэтому кошачьи находились под ее покровительством.

Как относятся к кошачьим в России

В старину на Руси кошки были популярными домашними любимцами. В первую очередь они помогали избавиться от грызунов. Кот считался хранителем очага, верили, что он способен защитить жилище от злых духов. Именно его было принято первым пускать в новый дом. Это поверье сохранилось и по сей день.

В современных условиях кошки также остаются популярными домашними питомцами, и, согласно статистике, собак в нашей стране заводят реже. Около 50% россиян держат котов и только 20% жителей России отдают предпочтение псам.