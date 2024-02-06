Какой сегодня праздник: 6 февраля – День отказа от мобильного телефона
В 2024 году 6 февраля отмечают международные дни отказа от мобильного телефона, безопасного интернета, саамов и барменов
День отказа от мобильного телефона – это акция, направленная на борьбу с так называемой адикофонией – болезненным привыканием к своим гаджетам. Она призывает людей на некоторое время отложить свои мобильные устройства, чтобы отвлечься от цифрового мира и провести больше времени с семьей, друзьями или просто насладиться природой без постоянных уведомлений и других отвлекающих факторов.
День отказа от мобильного телефона подчеркивает важность личного общения и возможность ценить момент без постоянного взгляда на экран смартфона. Вместе с тем акция призвана помочь человечеству найти баланс между цифровым и реальным миром.
Цели праздника варьируются от простого снижения уровня стресса до напоминания о возможностях вести более осознанный ритм жизни, например уделить большее внимание хобби, которое человек мог забросить из-за нехватки времени.
В этот день также отмечаются:
- Международный день безопасного интернета. Праздник отмечается ежегодно и нацелен на продвижение более ответственного подхода к использованию онлайн-технологий, особенно среди детей и подростков. Он также призван повысить осведомленность о цифровых угрозах, таких как кибербуллинг, фишинг, мошенничество.
- Международный день саамов. Отмечается каждый год 6 февраля в России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Саамы – один из старейших народов Северной Европы. Сегодня их численность составляет около 31 тыс. человек на территории четырех государств. В России саамы проживают преимущественно на территории Кольского полуострова, в Мурманской области. На современном этапе предпринимаются усилия по сохранению уникальной культуры и идентичности этого народа как важной части культурного наследия северных регионов России и достояния Русского Севера.
- Международный день бармена. Праздник направлен на признание вклада барменов в индустрию гостеприимства и развлечений. Этот день предоставляет возможность выразить благодарность барменам за их искусство приготовления напитков, умение общаться с посетителями и создавать уютную, дружелюбную атмосферу в барах и ресторанах по всему миру.