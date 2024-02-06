6 февраля. День отказа от мобильного телефона

День отказа от мобильного телефона – это акция, направленная на борьбу с так называемой адикофонией – болезненным привыканием к своим гаджетам. Она призывает людей на некоторое время отложить свои мобильные устройства, чтобы отвлечься от цифрового мира и провести больше времени с семьей, друзьями или просто насладиться природой без постоянных уведомлений и других отвлекающих факторов.