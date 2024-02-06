«Заочницы» или «ждули»: почему женщины любят заключенных

Женщин, которые завязывают романтические отношения с заключенными, в Сети принято называть «ждулями». Хотя сами уголовники чаще используют термин «заочницы» — ведь начинаются такие отношения обычно с переписки. Это потом возлюбленные начинают приезжать на зону с длительными свиданиями, привозить продукты и пересылать деньги. Но с чем связан такой женский интерес к людям с не самыми лучшими моральными качествами?

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Романтика блатного мира

Интересно, что такими «ждулями» нередко становятся интеллигентные женщины с хорошим воспитанием и образованием. Ученые объясняют это романтизацией образа уголовника, блатного мира и всего, что с ним связано. Ведь даже героями любовных романов нередко являются несправедливо осужденные или благородные разбойники. Влюбиться в такого и ждать его возвращения — одно удовольствие.

Тем более, что сами зеки, зная эту особенность женского характера, отлично ей пользуются. В переписке они любят представлять себя как раз невинно осужденными или же благородными преступниками, взявшими вину на себя, чтобы спасти друзей. Если почитать письма, которые получают «ждули», может сложиться впечатление, что в российских тюрьмах сидят сплошь невиновные. К сожалению (или к счастью), это далеко от истины.

Сильный и агрессивный

Психология многих женщин устроена так, что они подсознательно примеряют на себя в отношениях образ жертвы. А потому ищут партнера, который будет подавлять их морально и физически. Заключенный, особенно по тяжкой статье, — идеальный для этого вариант. Иногда такой психологический подход становится следствием детских травм и переживаний.

Если мать регулярно подвергается унижениям со стороны отца, то такие отношения для девочки становятся нормой, которой она и придерживается во взрослой жизни. Кроме того, агрессивный партнер воспринимается как сильный, способный защитить и женщину, и ее детей. Вот только, кто защитит саму женщину от обидчика в семье — вопрос, который часто остается без ответа.

Закомплексованность и флирт

Нередко виртуального общения с уголовниками ищут закомплексованные женщины, у которых не складываются личные отношения в реальной жизни. Ведь в переписке все гораздо проще — необязательно выглядеть всегда идеально, следить за собой и тратиться на прическу и модную одежду. Да и сама переписка зачастую воспринимается ими как ни к чему не обязывающий легкий флирт. Мол, начать можно и с этого, а потом, потренировавшись, перейти и к реальным отношениям.

Источник: «Заочницы»: что учёные говорят о женщинах, которые любят заключенных - Русская семерка