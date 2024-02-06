По каким признакам на Руси определяли жертв венца безбрачия

Венец безбрачия – одно из древнейших суеверий славянских народов. Оно основано на вере в то, что в результате магического воздействия человек может утратить возможность найти свою любовь и заключить брак. По каким признакам наши предки определяли, что стали жертвами венца безбрачия?

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В древние времена у русских было принято заключать браки в достаточно раннем возрасте. Дочерей выдавали замуж в 12-15 лет, а сыновей женили в 14-17 лет. Если кто-то не успевал «уложиться» в указанные сроки и обзавестись семьёй, родственники начинали бить тревогу.

Одним из основных признаков венца безбрачия можно назвать отсутствие внимания к симпатичной девушке или красивому юноше со стороны представителей противоположного пола. Также суеверие проявлялось, если девица давно перешагнула крайнюю границу «брачного возраста» – 18-20 лет, а в её доме никогда не появлялись сваты. Кроме того, родственники начинали переживать в ситуациях, когда юноша пытался жениться, но девушки ему всякий раз отказывали.

И, конечно же, признаком венца безбрачия было наличие в роду одинокого человека, вдовы, брошенных мужьями женщин – в таком случае говорили уже о родовом проклятии. В подобных ситуациях родственники несчастного могли обратиться за помощью к сельской ведунье, чтобы она сняла венец через специальный обряд белой магии.

В наши дни психологи связывают существование подобного феномена со схемами поведения, которые на подсознательном уровне последующими поколениями копируются у предков. То есть, если у матери не сложилась личная жизнь, она может бессознательно проецировать маленькой дочери свои обиды на мужчин. У девочки подсознательно закрепится негативное отношение к представителям сильного пола, недоверие к ним. Повзрослев, такая дама будет, пускай и неосознанно, но отталкивать молодых людей. Лучшее решение такой проблемы — визит к психологу.

Источник: По каким признакам русские определяли, что стали жертвами венца безбрачия - Русская семерка