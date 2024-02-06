Грех, любовь и колдовство: интимная жизнь Древней Руси

Как воспринимали любовь и признавались в любви? Как заключали браки? Почему к XV веку считали, что женщина — главное зло? И почему любовную страсть описывали как жалость?

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Книга «Интимная Русь» — путеводитель по интимной жизни на Руси, такой сложной и запутанной, но родной и близкой. Предлагаем вам несколько занимательных фактов из книги Надежды Адамович и Натальи Серегиной.

На Руси секса не было

В старину в некоторых глухих местах на деревенских беседах были «гаски». Молодёжь, оставшись одна, гасила лучину и вступала между собой в свальный грех. Ныне только кое-где сохранилось одно слово «гаски».

Ограничений в общении девушек с парнями до свадьбы не было во многих уголках Руси, особенно в сельской местности. Там сексуальные контакты никто не осуждал, даже наоборот: если девица оставалась без внимания, ей приходилось сталкиваться с материнскими упрёками. Причём нередко даже самые строгие родители, не позволявшие дочери «входить в горницу, если в ней холостой мужчина… на вечерки отпускают беспрекословно, хотя, конечно, знают, что там происходит».

Кстати, чтобы скрыть тот факт, что новобрачная уже не девственна, прибегали к разным трюкам. Один из них фигурирует в письме 1898 года: родители девушки пачкают её исподнее кровью дворового голубя, которого зарезали накануне, «срамные губы натирают квасцами», а «жениха подпаивают».

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Поцелуи

Поцелуй на Руси не просто поцелуй. Это сакральное действо. Наиболее сексуальным считался, конечно, «татарский»: это когда целуют, «язык в рот воткнув жене или другу» (за это следовало наказание — «епитимья — 12 дней, поклонов — по 60 на день»).

Судя по всему, целовались наши предки до умопомрачения: «с похотию до истицания» и «до семени с мужем, испустивши семена на землю», что церковь, конечно же, считала грехом (за последнее «епитимья — 40 дней, поклонов — по 100 на день»). Тут, правда, не уточняется место поцелуев, ведь, судя по всему, «лобзать» в «срам», или «таиныа уды», было популярно в средневековой Руси.

Да-да, в исповедальных книгах встречались подробнейшие описания куннилингуса («очима моими смотрел в женское лоно, и язык мой женам в лоно вдевал»; «сором женскии собе в рот имал»; «не прикладывал ли нос, браду, главу к женскому сраму») и минета («а инии с присными безаконье стваряють в рот»; «во уста блуд творил»; «вдевал еси кому сором свои в рот»). Кстати, на всякий случай сообщаем: «Грех есть приложить нос, или уста, или бороду, или голову чью смеху [ради] к срамоте. Епитимья — 15 дней, поклонов — по 80 на день».

Интимные части тела

На Руси полагали, что вагина живёт собственной жизнью, что она не подвластна воле женщины, а порой и сама подчиняет себе хозяйку полностью (помните, в средневековой Европе считали, что истерию вызывает блуждание матки по телу?). В русских сказках вагину сравнивают с геенной огненной (об этом, кстати, писал и знаменитый русский филолог Измаил Срезневский). С женскими гениталиями непосредственно связаны процессы совокупления и рождения, а потому из русского фольклора вырисовывается картина Великой вагины, которая поглощает мир (этот символ смерти нашёл отражение в образе зубастой вагины — vagina dentata), а потом рождает его. С вагиной рождающей связан и культ Рода и рожениц — древнейших божеств славян.

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Идеал мужской красоты

Большой живот был не просто эталоном мужской красоты, а признаком статуса. Иностранцы отмечают, что русский царь специально назначал людей потолще «из числа купцов» и знатных людей присутствовать на публичных аудиенциях, чтобы усилить торжественность и значимость мероприятия. Естественно, чтобы достичь такого идеала, русские мужчины вынуждены были придерживаться «диет»: есть как можно больше, двигаться как можно меньше. Несмотря на то что пьянство и объедение, как и блуд, церковь считала грехом.

Но самое удивительное, что эти плотные здоровяки, похоже, ещё и пользовались косметикой: встречается информация, что русские мужчины, как и женщины, желая придать коже белизны, не брезговали белилами.

Запретные позиции

Церковь допускала соитие в единственной позиции — она сегодня известна как миссионерская: женщина лежит неподвижно на спине, а мужчина располагается плашмя поверх неё. Всё прочее представляло собой «бессмысленное жертвование семени дьяволу», «содомию» или незаконное блудодеяние.

Ярое неприятие вызывала позиция, когда супруга «възлазила… верху на муж»: таким образом она якобы оскверняла образ Божий, ведь женщина была сотворена из ребра мужчины, поэтому должна во всех сферах жизни — и особенно при сексуальном сношении — занимать подчинённое положение. «Наезднице» светило наказание: «…епитимья 3 лета, а поклонов — по 8 на день».