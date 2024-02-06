Переезд в Южной Корее происходит гораздо более оптимизированно и эффективно, чем во многих других странах.

Для начала, корейцы чаще всего нанимают специальные переездные компании, которые берут на себя всю рутинную работу. Они приезжают со своим транспортом и упаковочными материалами, аккуратно складывают все вещи, мебель и бытовую технику, грузят в грузовики и везут на новое место.

В новой квартире или доме работники компании все ставят, распаковывают и устанавливают строго в соответствии с пожеланиями хозяев. При этом они максимально экономят пространство и оптимально используют каждый сантиметр. В итоге весь процесс переезда происходит быстро, слаженно и почти без усилий со стороны хозяев.