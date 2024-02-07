Необычная находка в багажнике автомобиля разозлила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником pky6 опубликовал на портале фото необычной находки, которая ожидала его в багажнике автомобиля. Снимок разозлил многих комментаторов.

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Автор публикации выложил снимок, на котором видно четырех черно-белых щенков, сидящих в машине и прижимающихся друг к другу. На фото животные выглядели худыми.

«Кто-то подбросил в кузов моего грузовика щенков, пока я был в спортзале», — подписал он свой пост.

К посту парень прикрепил фотографию, сделанную позднее в приюте для животных. В комментариях он пояснил, что сам не готов заводить собак, поэтому отвез их в специализированное учреждение. По словам героя истории, щенками занялся ветеринарный врач, так как им требовалась медицинская помощь.

Пользователи сети разозлились на тех, кто мог оставить щенков в чужой машине.

«Надеюсь, люди, которые их выбросили, никогда больше не заведут животных», «Непорядочные люди выбросили своих домашних животных», «Нет никаких причин бросать собаку», «Тот, кто сделал это, был абсолютно бессердечным», — возмущались они в комментариях.

Читатели предложили автору публикации посмотреть записи с камер наблюдения на парковке, чтобы понять, кто это сделал.