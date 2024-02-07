Какие праздники отмечают в России и мире 7 февраля

В России и во всем мире в среду, 7 февраля, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни.

В эту дату празднуют День рождения огнетушителя, День зимних видов спорта в России, а также Всемирный день чтения вслух.

День рождения огнетушителя

7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров. В XVII веке прототипами огнетушителей были стеклянные колбы с водой. В начале XVIII столетия появились бочковые огнетушители. В 1815 году устройства для тушения пожаров начали наполнять растворами калия, квасцами, мыльным раствором. В 1904 году инженер россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель. Позже возникли порошковые и углекислотные огнетушители.

День зимних видов спорта в России

Главная цель учреждения Дня зимних видов спорта — это не только дань уважения к российским профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде 2014 года в Сочи повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, в первую очередь — подрастающего поколения.

Всемирный день чтения вслух

Почтительное отношение человека к книге зависит от особенностей личности, эпохи и национальной культуры. По мнению ученых, чтение вслух, кроме интеллектуального удовольствия, несет практическую пользу. Полезная привычка улучшает грамотность и дикцию, увеличивает скорость усвоения и запоминания информации, усиливает способность человека к сопереживанию.