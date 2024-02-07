Почему многие жители СССР мечтали заполучить «Солдатское мыло»

«Солдатское мыло»: почему многие жители СССР мечтали его заполучить
Солдатское или армейское мыло было одной из самых популярных разновидностей мыла в СССР. Многие советские граждане мечтали заполучить его даже на «гражданке».
Основным компонентом мыла был жир. Обычно использовали свиной, рыбий, говяжий, бараний жир, не предназначенный для пищевых целей. Он проходил многократную обработку и очистку в промышленных условиях, компонент отбеливали и дезодорировали. Согласно советскому стандарту, также в его состав входила вода, хлорид натрия, антиоксидант, диоксид титана, отдушка.
Как можно догадаться по названию, солдатское мыло в первую очередь использовали в армии. Там оно применялось для разнообразных целей – с его помощью солдаты мыли голову, тело, брились и стирали свои вещи.
Но армейское мыло предпочитали применять в быту и обычные граждане СССР, никак не связанные с армией. Именно солдатское мыло использовали, когда хотели избавиться от перхоти на голове и придать волосам густоту.
Также данный вид мыла применяли при грибке или начальной стадии воспалительных процессов, даже в случае гангрены. Солдатское считалось отличным средством для профилактики интимных заболеваний. Кроме того, мыло применяли для мытья полов в роддомах в отделениях, где находились новорожденные.
Мыло помогало лечить насморк в самом начале заболевания. Для этого специально делали мыльный раствор, обмакивали в него ватный тампон и обрабатывали носовые ходы. Считалось, что мыло помогало избежать заражения при укусе собаки – на рану накладывали марлю или бинт, смоченные в мыльном растворе. .
Армейское мыло спасало при лёгких ожогах, а также при появлении отёков, прыщей и нарывов. Кроме того, о нём вспоминали, когда нужно было обработать зубную щётку. Солдатским мылом же жители СССР пользовались на кухне, чтобы помыть курицу.
Как можно заметить, данная разновидность мыла использовалась в самых разных ситуациях. Такая многофункциональность объясняет, почему его мечтали заполучить все советские граждане.
Стоит отметить, что армейское мыло не было идеальным. От его регулярного использования кожа могла стать сухой, воспалённой, начать шелушиться, потерять эластичность и естественный защитный барьер, оберегающий организм от бактерий. Частое промывание лица приводило к ожогу слизистых носа, горла и глаз.