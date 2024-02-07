Почему многие жители СССР мечтали заполучить «Солдатское мыло»

Солдатское или армейское мыло было одной из самых популярных разновидностей мыла в СССР. Многие советские граждане мечтали заполучить его даже на «гражданке».

Основным компонентом мыла был жир. Обычно использовали свиной, рыбий, говяжий, бараний жир, не предназначенный для пищевых целей. Он проходил многократную обработку и очистку в промышленных условиях, компонент отбеливали и дезодорировали. Согласно советскому стандарту, также в его состав входила вода, хлорид натрия, антиоксидант, диоксид титана, отдушка.

Как можно догадаться по названию, солдатское мыло в первую очередь использовали в армии. Там оно применялось для разнообразных целей – с его помощью солдаты мыли голову, тело, брились и стирали свои вещи.

Но армейское мыло предпочитали применять в быту и обычные граждане СССР, никак не связанные с армией. Именно солдатское мыло использовали, когда хотели избавиться от перхоти на голове и придать волосам густоту.

Также данный вид мыла применяли при грибке или начальной стадии воспалительных процессов, даже в случае гангрены. Солдатское считалось отличным средством для профилактики интимных заболеваний. Кроме того, мыло применяли для мытья полов в роддомах в отделениях, где находились новорожденные.

Мыло помогало лечить насморк в самом начале заболевания. Для этого специально делали мыльный раствор, обмакивали в него ватный тампон и обрабатывали носовые ходы. Считалось, что мыло помогало избежать заражения при укусе собаки – на рану накладывали марлю или бинт, смоченные в мыльном растворе. .

Армейское мыло спасало при лёгких ожогах, а также при появлении отёков, прыщей и нарывов. Кроме того, о нём вспоминали, когда нужно было обработать зубную щётку. Солдатским мылом же жители СССР пользовались на кухне, чтобы помыть курицу.

Как можно заметить, данная разновидность мыла использовалась в самых разных ситуациях. Такая многофункциональность объясняет, почему его мечтали заполучить все советские граждане.