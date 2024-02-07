Как однорукий бандит держал в страхе весь Ленинград

Ленинградца Александра Лабуткина часто называют маньяком. Но это не совсем так. Этим мерзавцем двигала не непреодолимая страсть мучить и убивать, а жажда наживы и ощущение превосходства над другими. Несмотря на инвалидность, он легко расправлялся со своими жертвами, так как виртуозно владел огнестрельным оружием. Жертвами Лабуткина стали 12 человек. Он продолжал бы и дальше свою кровавую жатву, но стал заложником любви и сам получил пулю в затылок.

Молодой инвалид производства

Александр Алексеевич Лабуткин родился в 1910 году в самой обычной питерской рабочей семье. Его отец работал на оружейном заводе «Краснознаменец», посвятив ему 42 года своей жизни. О его матери неизвестно ничего. Александр рос самым обычным мальчишкой, ничем не выделяясь среди сверстников. Учился он неважно, поэтому, закончив школу, сразу пошел работать учеником на завод отца.

На предприятии, специализирующемся на выпуске стрелкового оружия, Лабуткин быстро нашел себя. Немного поработав в разных цехах, он устроился на престижную должность пристрельщика. В его обязанности входили испытание точности револьверов системы Нагана и последующая их регулировка. Ежедневные упражнения в стрельбе сделали из юноши настоящего снайпера. Лабуткин без промаха бил как из одного, так и из двух револьверов одновременно.

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Кто знает, как сложилась бы судьба квалифицированного работника, если бы не несчастный случай. В 1930 году Лабуткин решил расширить свой огород и убрать несколько деревьев. Считая себя человеком прогрессивным и удалым, Александр решил призвать на помощь технологии. Он взял на заводе взрывчатое вещество пироксилин и с его помощью надеялся убрать деревья с корнем.

Опытный стрелок, но никудышний подрывник Лабуткин заложил взрывчатку в нужное место, поджег фитиль и отошел. Но детонатор не сработал. Тогда он решил проверить заряд и подошел к дереву. В этом момент произошел взрыв, оторвавший Александру кисть правой руки. Для пристрельщика это настоящая катастрофа, ведь правая рука — его основной рабочий инструмент.

Цех ленинградского завода «Краснознаменец». 1930-е годы

Лабуткина уволили с завода по инвалидности, назначив пенсию в связи с производственной травмой. Неизвестно, как появилась такая формулировка — может, помогли связи отца, а может, история с деревом не вполне правдива. Но факт в том, что в 20 лет Александр стал инвалидом. Ничего, кроме как стрелять, Лабуткин не умел, и перед ним стояла перспектива убогой жизни на небольшую пенсию.

На скользкой дорожке

Но молодой человек решил не опускать руки и начать все с начала. По рекомендации комсомольской организации он устроился на Охтинский химкомбинат. Там он освоил новую специальность паропроводчика — специалиста по ремонту и обслуживанию магистралей, по которым подается пар. Но на новом месте Лабуткину, любившему красиво одеваться и кутить в компаниях, катастрофически не хватало денег. Все усугубилось после того, как Александр встретил Марию — девушку, с которой решил создать семью.

Револьвер системы Нагана образца 1895 года

Избранница Александра была на три года его моложе, но гораздо опытнее в жизни. Она не смогла закончить школу, но зато уже имела судимость за кражу. Как и Лабуткин, Мария любила роскошь и шумные гулянки, и именно это толкнуло ее на преступление. Это не смущало молодого рабочего, так он был на нее очень похож. Александр изо всех сил старался казаться человеком успешным и искушенным в жизни. По Ленинграду он ходил в хорошем костюме и широкополой гангстерской шляпе и его знали во всех ресторанах центра города.

Но когда ты обычный паропроводчик, о роскоши стоит забыть. Лабуткина финансовые проблемы выводили из себя. Единственным занятием, помогавшим снять нервное напряжение, была стрельба из револьвера. Однорукий мужчина сумел раздобыть оружие при помощи бывших коллег с завода. В свободное время он уходил в лес и стрелял по банкам самодельными патронами. Их Лабуткин научился изготавливать сам, заменяя стандартную пулю шариком от подшипника.

Серия убийств

Во время одной из таких вылазок Лабуткин и совершил первое преступление. Днем 29 августа 1933 года он прогуливался в Пундоловском лесу, за пределами городской черты. Навстречу по тропинке вооруженному Александру шли грибники — рабочий ленинградского завода «Промет» и его жена. Когда они разминулись, Лабуткин повернулся и дважды выстрелил. Каждая из пуль попала жертве в голову — стрелять бывший специалист по точности оружия умел.

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Добыча Лабуткина была скромной. С женщины убийца снял жакет, а с мужчины ботинки. Кроме этого, в карманах пары оказалось немного мелочи. Захватил с собой убийца и лукошко с грибами. Их он принес домой и сказал жене пожарить на ужин. В тот же день Александр как ни в чем не бывало отправился на завод в ночную смену. Позднее следователи отметят, что убийца орудовал исключительно утром и днем. Это было связано с тем, что инвалида Лабуткина ставили работать в основном в спокойные ночные смены.

Утром на следующий день, по пути с завода, Лабуткин снова завернул в Пундоловский лес. Там он достал из тайника оружие и пошел искать на тропинках новых жертв. К сожалению, его охота удалась и в этот день. Он встретил трех инженеров, двух мужчин и женщину, приехавших в лес за грибами. Убийца тремя выстрелами сразил всех и занялся обыском трупов. В этот раз ему повезло больше — он заполучил три плаща, ботинки, наручные часы и немного денег.

Но Лабуткин не заметил, что женщина жива. Когда он скрылся, раненая начала звать на помощь и ее вскоре нашли. Пострадавшую поместили в больницу, а к ее палате приставили вооруженную охрану. Все надеялись, что вскоре женщина сможет дать показания и опишет убийцу. Но этого не произошло — вскоре после приезда в клинику она потеряла сознание и вскоре скончалась.

Однорукий бандит

После второго группового убийства по Ленинграду поползли нехорошие слухи. Говорили, что в город пришел сам Сатана и скоро будет конец света. Многие связывали смерти с карой небесной, посланной за разрушение большевиками церквей и монастырей. Следователи милиции смотрели на дело более трезво, но тоже следовали ложным путем. Они решили, что убийца охотился за кем-то одним из компании, а остальных убил как свидетелей.

Шумиха напугала Лабуткина и он залег на дно и не доставал наган из тайника до самой зимы. Но 2 декабря 1933 года Александр не выдержал и снова углубился в лес. Там он столкнулся с крестьянской семейной парой. Муж и жена ехали на повозке через лес по шоссе и тихо беседовали. Они возвращались с покупками с одного из ленинградских рынков в свою деревню.

Лабуткин без раздумий расправился с супругами и, отогнав воз в лес, принялся за грабеж. В этот раз добыча была еще более щедрой. Мерзавцу, кроме перепачканных кровью тулупов, достались новые валенки, корзина с рыбой, несколько килограммов муки и крупы и 85 рублей. Валенки Александр поручил продать жене Марии, которая на тот момент была в курсе похождений мужа.

После очередного дерзкого убийства к поискам преступника подключилась милиция Ленинградской области. В районе, где орудовал стрелок, усилили патрулирование и провели опрос местных. Пробовали ловить и «на живца». Милиционеры с оружием, переодетые в штатское, бродили по лесу. Был предпринят и беспрецедентный шаг. Ради поимки убийцы из лагерей выпустили несколько десятков репрессированных сыщиков! Но все было напрасно — до апреля 1934 года злодей не давал о себе знать. Лабуткин опять вышел на охоту, когда правоохранители ослабили бдительность.

Подсадная утка

Но теперь Александр Лабуткин стал гораздо осторожнее. Он взял в подельники свою жену, чтобы та заманивала жертв в укромное место. 11 апреля 1934 года в уже хорошо нам известном Пундоловском лесу убийца застрелил и ограбил рабочего. Несчастный получил зарплату и шел домой, когда его окликнула молодая женщина. Это была Мария Лабуткина, изображавшая девушку невысокой морали. Она предложила мужчине весело провести время и пригласила отойти для этого с дороги в чащу.

Разумеется, вместо любовных утех в кустах их поджидал однорукий стрелок с наганом. В этот день пара разжилась 150 рублями, набором слесарных инструментов и золотыми коронками. После этого убийства патрулирование снова усилили и Лабуткин опять затаился. Он выжидал до ноября 1934 года, но потом понял, что его любимый Пундоловский лес больше не будет спокойным местом охоты. Лабуткин решил продолжить разбой в Уткинском лесу, ныне расположенном в Выборгском районе.

В один из дней Лабуткин убил дворника, предававшегося в лесу своему хобби. Жертва проверяла силки, расставленные на птиц, когда к ней подкрался на расстояние выстрела убийца. Добыча была неважной — ношеные сапоги, пара рублей и пойманные птицы. Но Александр не перебирал и унес домой все. Птицы, кстати, очень понравились теще преступника, в доме которой жили убийца и его жена. Да, теща тоже отлично знала, чем промышляют ее зять с дочерью.

Роковая любовь

Прежде чем попасть в руки правосудия, Александр Лабуткин убил еще 4 человек. Жертв могло быть и 5, но убийца совершил роковую для себя ошибку. 18 марта 1935 года он повстречал влюбленную пару. По лесу под ручку прогуливались официант одного из ленинградских ресторанов и его девушка. Мужчину стрелок сразил одной пулей, а вот девушку только легко ранил. Впечатлившись красотой незнакомки, Лабуткин изнасиловал ее и отпустил. Но напоследок… пригласил на свидание на следующий день.

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Потерпевшая, по одной из версий, сама обратилась в милицию. По другой — ее историю рассказала правоохранителям ее близкая подруга. Так как стало известно, что у серийного убийцы нет кисти правой руки, поиски не продолжались долго. Уже на следующий день в доме Александра проводили обыск. Там нашли вещи убитых, которые преступники решили оставить себе, и три охотничьих ружья.

Но наличие ружей ни о чем не говорило. Милиции нужно было найти наган — единственное орудие убийства, применяемое «одноруким бандитом». Обыск длился целый день, но револьвера нигде не было. Лабуткин отвечать на вопросы отказывался, но все же себя выдал. Один из сыщиков заметил, что арестованный время от времени поглядывает на радиоприемник, стоявший на столе. Когда его разобрали, внутри обнаружили наган и самодельные патроны.

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