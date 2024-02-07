В первой половине XIX века в Российской империи получили распространение тайные общества и секты. Одним из наиболее известных было общество декабристов, основанное офицерами и представителями дворянской интеллигенции.

Целью декабристов было свержение самодержавия и установление конституционного строя. В 1825 году они предприняли неудачную попытку военного переворота.

Помимо политических организаций, в этот период действовали и религиозные секты, такие как массоны и иезуиты. Они отвергали официальную церковь и ее обряды, за что подвергались гонениям. Несмотря на запреты, эти секты тайно продолжали существовать и распространять свое учение.

История с первым российским свингер-клубом оказалась не такой уж безобидной. Собрания секты "Общество свиней" происходили в квартире французского художника. В ней регулярно собирались до девяти пар для весьма специфических встреч. Сначала они пели свой гимн, а затем в соответствии с полученными номерами разбивались на пары для интимной близости.

Подробнее об остальных тайных обществах и сектах смотрите в видео.