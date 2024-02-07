«Зимние. Жаркие. Твои»: как россиянка устроила стриптиз после олимпийского финиша

Конькобежка Ольга Граф, завершив забег, начала снимать с себя комбинезон, под которым ничего не было.

Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2014 года, Россия стала эпицентром спортивной жизни. Наша страна принимала Зимние Олимпийские игры в городе Сочи. Это было значимое событие для всей нации, которое дало возможность продемонстрировать свою гостеприимность и способность успешно проводить крупные международные мероприятия. Спортивные состязания в Сочи принесли множество захватывающих моментов и новых рекордов.

А уж сколько увлекательных историй произошло на этой Олимпиаде! Один из любопытных инцидентов произошёл во время соревнований по конькобежному спорту. Россиянка Ольга Граф принесла команде первую медаль Сочи. Она стала третьей в забеге на 3000 метров, опередив саму Клаудиу Пехштайн. Сразу после забега Граф начала расстегивать молнию на комбинезоне, под которым… ничего не было.

«Костюмы у нас облегающие, под них нельзя надевать даже футболку. Поэтому расстегивать на публике не рекомендуется. Я об этом забыла и костюм расстегнула. Ну, мне просто хотелось продышаться после гонки. Слава богу, быстро вспомнила», — рассказала сама спортсменка, в мгновение ока ставшая не только звездой спорта, но и героиней ярких репортажей в западных СМИ.

Позднее Ольга Граф призналась, что ужаснулась, как только осознала своё необдуманное действие. Однако было уже поздно. Зрители на трибунах пришли в настоящий восторг, глядя на смелый поступок бронзовой медалистки. Ольга быстро опомнилась, но эротический эпизод успели снять камеры. Впрочем, российская спортсменка не опечалилась, так как не успела раздеться полностью и показала не слишком много.

Действительно, серьёзных поводов для расстройств не было. Тем более, что в итоге Ольга Граф вписала своё имя в историю, став обладательницей двух бронзовых медалей и установив новые национальные рекорды на дистанциях 3000 и 5000 метров. Этот турнир стал для неё настоящим праздником и важнейшим моментом в спортивной карьере. Её успех в «трёхкилометровке» стал первым для России на этих Олимпийских играх. Именно он поднял боевой дух для последующих выступлений наших спортсменов.