Водитель сорвал куш в лотерею и едва не потерял выигрышный билет

Житель США выиграл в лотерею и некоторое время не подозревал о победе, так как едва не потерял выигрышный билет. Об этом сообщает UPI.

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Водитель-экспедитор Закари Клементс из города Бьюна-Виста, штат Вирджиния, купил билет мгновенной лотереи на автозаправочной станции, после чего бросил его на сиденье своего грузовика.

Мужчина забыл, что приобрел билет, и вспомнил о нем лишь спустя некоторое время, когда случайно нашел его в автомобиле. Он стер защитный слой с билета и узнал, что сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). «Я был очень взволнован», — вспоминает свои эмоции Клементс.

Победитель планирует вложить выигранные деньги в развитие своего бизнеса по доставке.