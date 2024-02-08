Пентакль Венеры: тайна главной аномалии Солнечной системы

Солнечная система, в пределах которой мы живём, таит немало загадок. Некоторые космические объекты образуют правильные геометрические формы, существование которых не всегда легко объяснить естественными причинами.

Пентаграмма в ночном небе

Планета Венера – самый яркий объект среди звёзд, поэтому люди с давних времён следили за её петлянием по небосводу. Древние астрономы исходили из геоцентрической, а не гелиоцентрической системы. Фиксируя положения Венеры на эклиптическом круге в её точках нижнего соединения, звездочёты заметили, что за 8 земных лет Венера как бы «вырисовывает» пентакль – пятиконечную звезду. После этого планета возвращается к исходной точке цикла с погрешностью в 2-3 градуса.

Такое необычное явление объясняется взаимным расположением Венеры и Земли, а также периодами их обращения вокруг Солнца. Земля проходит путь вокруг светила за 365,3 суток, а Венера – за 224,7 суток. Между собой эти числа соотносятся примерно как 13:8 с разницей в 1,3 суток. Этот орбитальный резонанс и лежит в основе пентаграммы.

Шумеров и древних египтян мало интересовала «чистая наука». Астрономические наблюдения имели для них ценность лишь в астрологической интерпретации. Научные факты проецировались на астральную мифологию, связывавшую планеты с богами. Закономерности, выявленные при наблюдении за звёздами, убеждали людей, что космос создан некими разумными силами. Похожие идеи иногда звучат и сегодня. В 2010 году британский принц Чарльз (ныне король Карл III) издал книгу «Гармония: новый взгляд на наш мир». Ссылаясь на пентаграмму Венеры и на другие природные явления, он оспаривает «популярное мнение, что мы живем в случайной Вселенной».

У египтян пентаграмма была символом «псоглавого Анубиса», у народов Ближнего Востока – одним из символов Иштар (олицетворения планеты Венеры), которая одновременно считалась богиней плотской любви и войны. Популярность символа пентаграммы у сатанистов также имеет объяснение. В древности Венера называлась «утренней звездой», что соответствует имени «Люцифер».

Шестиугольник из открытого космоса

В 2006 году межпланетная космическая станция «Кассини» пролетала над северным полюсом Сатурна. Изучая присланные станцией снимки, астрономы увидели нечто поразительное. На полюсе присутствует постоянный шторм, который не закручивается в круг, а образует правильный шестиугольник колоссальных размеров. Собственно, о его существовании стало известно ещё в 1987 году, когда зонд «Вояджер» посетил Сатурн. Но только данные с «Кассини» позволили подробно изучить явление.

Выяснилось, что шестиугольный ураган вращается против часовой стрелки, проходя полный цикл за 10 часов 39 минут. Каждая сторона шестиугольника имеет протяжённость 14,5 тысячи километров, а поперечник – 29 тысяч километров. Внутри шторма могут поместиться четыре таких планеты, как Земля.

Почему атмосферный вихрь Сатурна принял именно такую форму, и почему она не разрушается в процессе вращения, учёным до конца не ясно. Некоторые объясняют это широтным градиентом скорости атмосферных ветров. В 2020 году британские планетологи предположили, что всё дело в невидимых антициклонах и потоках газов в глубине планеты, которые не видно на поверхности. За годы наблюдений шестиугольник никуда не исчез – «Кассини» сфотографировала его в 2012 и в 2017 годах. Но объект неожиданно поменял цвет, превратившись из синего в золотистый. Ничего подобного на других планетах Солнечной системы не усматривается.

Подобно Венере, шестую планету от Солнца древние люди тоже почитали как языческое божество. По удивительному совпадению, планета Сатурн сопоставлялась с религиозно-оккультным символом гексаграммы. Символ, известный сегодня как «звезда Давида», легко может быть вписан в шестиугольник. На связь этого знака с Сатурном указывает речь первомученика Стефана перед Синедрионом в «Деяниях Апостолов».

Последователь Иисуса Христа обличал иудеев в том, что их праотцы во время странствия в пустыне приняли «звезду бога Ремфана» — одного из представителей «воинства небесного». Вероятно, Стефан имел в виду шестиконечную звезду, изображения которой встречались в еврейских синагогах начала нашей эры. По данным религиоведов, бог Ремфан (Райфан) ассоциировался именно с Сатурном.

«Из существующих мнений наиболее вероятным представляется то, что в образе Ремфана евреи почитали планету Сатурн», — отмечал профессор Санкт-Петербургской духовной Академии Иван Пальмов в книге «Идолопоклонство у древних евреев».

Интересно, что другой семитский народ – древние арабы – приносили жертвы планете Сатурн в шестиугольном чёрном храме. Считалось, что это отвращает приносимые Сатурном несчастья.

В отличие от пентаграммы Венеры, почитание гексаграммы Сатурна нельзя объяснить астрономическими наблюдениями. Древние люди поклонялись этому символу задолго до полётов в космос, поэтому о существовании на планете Сатурн большого шестиугольника они не могли узнать с помощью научных методов своей эпохи.

Источник: Пентакль Венеры: тайна главной аномалии Солнечной системы - Русская семерка