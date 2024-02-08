Как царь Петр I коррупцию на Руси искоренял

В современном мире коррупция считается безусловным злом и борются с ней самым жестоким образом. Но так было не всегда и не везде. На Руси в допетровские времена взятки были самым обычным делам и не считались чем-то криминальным. Мзда, получаемая чиновниками в приказах, называлась «посул» и это был один из официальных рычагов воздействия на власти. Но потом все изменилось, и царь-реформатор Петр I начал беспощадно бороться со взяточниками.

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Посулы и «серебряные рудники»

В России взятки давали не только деньгами. Это могли быть ценные вещи, продукты и даже услуги. Проситель приходил к подьячему в приказ, держа под мышкой гуся или бочонок меда, а уходил с нужной ему бумагой. Без этого было не обойтись, ведь чиновники получали не зарплату, а жалование.

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В документах допетровской эпохи можно встретить прошения монарху такого плана: «Пожалуй мне, государь, твоего, государь, жалования». Совершенно ясно, что жалование происходит от слова «жаловать» и это совсем необязательно деньги. Царь мог пожаловать старательному клерку шубу или коня, а ведь у того была семья и нередко много детей. Поэтому чиновники жили с «подножного корма», беззастенчиво принимая все, что приносили посетители.

Посулы брали везде, но были особенно «хлебные» места. Такие приказы называли «серебряными рудниками» и попасть туда работать хотели все. Очень выгодным считался Сибирский приказ, ведавший торговлей со странами Востока. Хорошие посулы были и в Поместном приказе, где занимались операциями с землей.

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А вот Посольский приказ, отвечавший за внешнюю политику, был не слишком выгодным местом. При этом его дьяки и подьячие были очень образованными людьми и знали по несколько языков. Постоянные жалобы служащих на отсутствие посулов привели к тому, что приказ закрепляли за монастырями, снабжавшими его продовольствием.

Взяточники-лиходеи

Сейчас посул воспринимается как акт коррупции, но в старину его считали знаком благодарности. Но был и другой вид взяток, считавшийся незаконным. Это были деньги и прочие материальные блага, которые чиновники вымогали у посетителей. Дьяк или подьячий сразу предупреждал, что не даст ход делу, если не получит взятку. Случалось и так, что служащий получал определенную сумму за то, что не выполнял свою работу.

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«Зарезать» дело могли заказать конкуренты или просто недоброжелатели. Услуга эта была очень популярной. Но несмотря на то, что деньги текли рекой, взяточник не мог ими распоряжаться безраздельно. Как и сейчас, столетия назад было положено делиться с начальством. Самому исполнителю везло, если ему доставалась хотя бы половина. Поэтому просителю говорили открыто, что «надо бы добавить еще».

Такое взяточничество осуждалось, но виновные обычно не несли никакого наказания. Все дело в том, что законов, каравших за коррупцию, просто не существовало. Зарвавшемуся приказному дьяку могли просто провести внушение, чтобы был скромнее. В худшем случае коррупционер мог лишиться места, что бывало не так уж и часто. Поэтому взяточничество на Руси процветало.

Борьба с порочной системой

Когда на престол взошел Петр I, старая коррупционная система досталась ему по наследству. Но царь-реформатор, обучавшийся за границей, был строгим приверженцем камерализма. Это означает, что он требовал строгого документооборота. Любая бумага, принятая от посетителя в коллегиях, заменивших приказы, фиксировалась. После этого она двигалась выше по инстанциям, которые назывались в те времена «камерами».

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Целью Петра Алексеевича было создание работающей как часы бюрократической машины. Коррупция и злоупотребление властью были несовместимы с его идеями. Чтобы уменьшить соблазн брать посулы, чиновникам начали выплачивать зарплату. Но вскоре стало ясно, что бюджетных денег катастрофически не хватает. Только что закончилась изматывающая Северная война и началась Персидская кампания. Она обходилась казне ежегодно в 1 млн рублей. Это притом, что весь бюджет петровской России тогда не превышал 4 млн рублей.

На чиновниках начали экономить. Сначала им стали платить половину оклада. Но и этого не хватало. Пришлось выдавать зарплату хлебом, что служащим совсем не понравилось. Тогда появилась поговорка «Правдой служу — кость гложу», оправдывавшая взяточничество. Петр начал наказывать коррупционеров и этот вид деятельности криминализировался. В 1699 году вышел указ, призывавший освободить государственную систему от «поборов и взятков».

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Но все было так запущено, что наказание плетьми или отсидка в остроге уже не пугали чиновников. Тогда царь начал полноценный террор взяточников. Особенно жестко карались те, кто наживался на армии и флоте. В 1705 году появился закон, карающий поборы при наборе рекрутов смертной казнью. В 1714 году царь «закрутил гайки» еще сильнее и казнить начали всех взяточников подряд.

Институт фискалов

Петр I хорошо понимал, что бороться с порядками, устоявшимися веками, будет непросто. Поэтому в 1711 году он основал институт фискалов. Были отобраны наиболее честные чиновники, в обязанности которых входило наблюдение за госслужащими. Фискалов рассадили по коллегиям и наказали строго следить за официальностью документооборота. Они смотрели за порядком сами, а кроме этого, принимали доносы.

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За работу фискалы взялись рьяно. Это не удивительно, ведь, поймав взяточника и доказав его вину, они получали четверть его имущества. Конечно же, такой контроль страшно не нравился чиновникам и они постоянно писали на фискалов жалобы. Но позднее поток кляуз прекратился — надзиратели сами стали частью коррупционных схем. Они смекнули, что гораздо выгоднее заставить делиться взяточника и «доить» его годами, чем надеяться на премию.

О многом говорит то, что два генерала фискальной службы из трех были повешены за взятки по указу царя. Осознав, что фискальную братию нужно контролировать, царь в 1722 году основывает прокуратуру. От нее за каждой коллегией следил сотрудник. У прокуроров не было другого начальства, кроме самого государя.

Вскоре нововведение дало плоды. В 1714 году на коррупции погорели важные государственные особы: Меншиков, Головкин и Апраксин. Эти дворяне наживались на армейских поставках, завышая цены закупок. Пройдя через их руки, зерно дорожало в 4 раза. Это был большой скандал и виновные тряслись от страха. Но Петр помиловал своих зарвавшихся любимцев. Он понял, что если повесит этих опытных помощников, то не сможет эффективно руководить государством.

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