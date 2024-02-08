Женская грудь: как она влияет на здоровье мужчин

Одной из самых привлекательных частей женского тела принято считать грудь. Любование этими прелестями не только возбуждает, но и, как утверждают различные специалисты, может побороть некоторые недуги. А американские эксперты призывают не увлекаться, так как многие представители сильного пола при виде обнажённой женской груди просто теряют разум.

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Волшебное прикосновение

Учёные из шведского университета в авторитетном научном издании Swigg опубликовали статью, в которой утверждается – для того, чтобы побороть тревогу, мужчине достаточно просто прикоснуться к груди своей партнёрши. Данная процедура будет полезна не только сильному полу, но и дамам, так как при прикосновении к этой части тела в организме вырабатывается гормон удовольствия – окситоцин, способный снять симптомы стресса и депрессии.

В ходе эксперимента выяснилось, что уровень стресса у мужчин-участников при прикосновении снизился на 70%. Такого эффекта не позволяет добиться даже дыхательная гимнастика!

Жить стало дольше

Ещё одно уникальное свойство – продление жизни. Немецкие специалисты пришли к выводу, что женская грудь является настоящим эликсиром молодости. Как пишет издание New England Journal of Medicine, у мужчин, которые регулярно рассматривают женскую грудь кровяное давление ближе к норме и спокойный пульс. Это означает, что риск заработать сердечно-сосудистое заболевание минимален.

Доктор Карен Везерби считает, что всего 10 минут созерцания женских форм в день по эффективности приравниваются к получасовой тренировке в спортзале. Ничего не скажешь, приятная альтернатива выполнению изнуряющих упражнений! Кроме того, Везерби подсчитала, что продолжительность жизни среднестатистического мужчины, любящего рассматривать женскую грудь, увеличивается на 4–5 лет.

Опасные формы

С любованием женскими формами всё-таки нужно быть осторожнее. Американские исследователи Ларри Янг и Брайан Александр в книге «Химия любви» подчёркивают – грудь буквально гипнотизирует «самцов». Всё настолько серьёзно, что некоторые личности, находясь рядом с обнажённой женской грудью не могут здраво мыслить, начинают теряться и принимают далеко не самые верные решения.