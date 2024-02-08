Химики научились делать объект невидимым

Инновационное керамическое покрытие, которое создали химики Томского государственного университета, позволяет скрыть объект от тепловизора и охладить его. Еще одно свойство — защита объекта от электромагнитного воздействия. Покрытие может быть использовано в космонавтике, электронике и других областях. Все компоненты в составе — отечественные, а собственная технология плазменного нанесения буквально делает из поверхности и покрытия одно целое.

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— Покрытия — это целый мир. Они не бывают универсальными. Мы разрабатываем специализированные покрытия, которые придают новые свойства приборам и объектам и защищают объект сразу от нескольких факторов, — рассказал руководитель проекта, доктор химических наук, профессор ХФ ТГУ Анатолий Мамаев.

Новое покрытие, созданное химиками ТГУ, позволяет подавлять электромагнитное излучение в инфракрасном спектре, что делает объект невидимым в тепловизоре. В мире уже существуют такие покрытия, но в основном они представляют собой полимеры, то есть недолговечные пленки, не стойкие к низким и высоким температурам и которые со временем могут отслаиваться. Преимущество томской разработки — в уникальной собственной технологии нанесения.

За счет подачи тока на объект, находящийся в растворе оксида, температура на поверхности возрастает за очень короткое время, жидкость становится газом — и давление резко поднимается. На поверхности металлического образца происходят электродные реакции. Оба процесса приводят к образованию низкотемпературной плазмы — ионы металла и оксидов «отрываются», а поверхность становится с покрытием одним целым. Технология позволяет обрабатывать поверхности большой площади и детали сложной формы.

Кроме ИК-невидимости, разработка химиков позволяет защитить оборудование от помех излучения других объектов. Этот эффект достигается тем, что покрытие подавляет ИК-спектр и создает своего рода панцирь, защищающий электронику. Если техника находится в среде, где на нее потенциально может влиять излучение, достаточно поместить оборудование в «коробку» с таким нанесением— и оно будет работать без помех

Еще один плюс нового покрытия — его можно использовать для охлаждения антенн и другой электроники в космосе, в отсутствии воздуха и конвекции. При попадании на такое покрытие электромагнитной волны она преобразуется в ток, энергия поглощается и переходит в тепло.