Что категорически нельзя делать на китайский Новый год

Китайский Новый год, также известный как Праздник весны, является одним из самых значимых событий в китайском календаре. Это время, когда семьи собираются, чтобы праздновать и приветствовать приход нового лунного года. Но этот праздник обладает рядом табу, нарушение которых, согласно поверьям, может привести к неудачам. URA.RU приводит список вещей, которых следует избегать в китайский Новый год.

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Первый день нового года считается особенно важным, и существует поверье, что уборка в этот день может «вымести» удачу из дома. Вместо этого уборку рекомендуется провести за несколько дней до наступления праздника.

Использование острых предметов, таких как ножи и ножницы, может «разрезать» поток удачи. Поэтому в китайский Новый год предпочтительнее выбирать блюда, которые не требуют нарезки во время приготовления или подачи.

Разбитая посуда может быть предвестником несчастья и потерь в новом году. Если это случается, следует быстро склеить осколки и произнести благоприятные слова, чтобы нейтрализовать негативное значение.

Китайский Новый год должен быть наполнен радостью и счастьем, поэтому важно избегать конфликтов, споров и плача. Считается, что негативные эмоции могут привлечь неудачу на весь год.

Некоторые подарки могут нести в себе негативную символику. Например, часы ассоциируются со смертью, а ножи и ножницы — с разрывом отношений. Нужно избегать также дарения груш, так как их название на китайском звучит как «расставание».

Черный и белый традиционно ассоциируются с трауром в китайской культуре. В Новый год предпочтительнее носить яркую и праздничную одежду, особенно красного цвета, который символизирует удачу и радость.

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