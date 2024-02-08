В советское время духи «Красная Москва» пользовались огромной популярностью. Их узнаваемый флакон с красной крышечкой был предметом мечты многих модниц той эпохи.

Духи впервые были представлены широкой публике в 1925 году. Их созданием занималась фабрика «Новая Заря», основанная после революции на базе фабрики «Брокаръ и Ко». Последнюю ещё в 1864 году основал Генри Брокар.

Согласно преданию, в честь 300-летия дома Романовых парфюмер фабрики Брокара Август Мишель создал аромат под названием «Любимый букет императрицы». Этот аромат был подарен супруге Николая II Александре Федоровне. В последствии именно этот аромат получил название «Красная Москва».

После революции фабрика была национализирована. Ей присвоили название Замоскворецкий мыловаренный завод

номер 5. Потом предприятие получило название, сохранившееся по сегодняшний день – «Новая Заря».