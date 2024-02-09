Почему Ленинградскую область так и не переименовали в Санкт-Петербургскую

Кардинальные изменения, происходящие в государствах по всему миру, находят отражение во многих сферах — в том числе и топонимике. Учитывая, что в XX веке российское государство три раза меняло «формат», неразберихи с названиями населённых пунктов избежать не удалось. Например, почему Санкт-Петербург (в период с 1924 по 1991 года — Ленинград) является до сих пор административным центром Ленинградской области?

Тенденция переименовывать всё, что имеет какое-то отношение к коммунистическим деятелям, обрела популярность в начале 90-х годов, как раз после распада Советского Союза. По сути, в конце прошлого столетия просто начался обратный процесс. Несколькими десятилетиями ранее точно также поступали и пришедшие к власти большевики.

Переименование Северной столицы было регламентировано Указом Ленсовета «О возвращении Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург», который издали 6 сентября 1991 года. Это решение далось непросто. Впервые на высоком уровне этот вопрос подняли ещё в 1990 году, и с тех пор споры не затихали. Общественность разделилась на два лагеря — тех кто «за», и тех, кто «против». Главными аргументами противников переименования города стали «цена вопроса» и наличие других, более важных нерешённых проблем.

В апреле 1991 года городские власти провели опрос жителей Ленинграда. Их просили ответить на вопрос: «Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург?». Из тех горожан, кто решил принять участие в опросе, 54% ответили утвердительно. При этом голосование не считалось референдумом, а его результаты носили лишь консультативный характер.

Логично предположить, что переименование Ленинграда автоматически должно было бы сказаться на названии Ленинградской области. Но нет. Дело в том, что область — самостоятельный субъект Российской Федерации. Вопрос же о переименовании поднимали депутаты на заседании городского Совета. Конечно, обсудить новое название могли и в областных органах власти, но за пределами Северной столицы позиции коммунистов оказались намного сильнее, нежели в самом городе.