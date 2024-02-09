Француз восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, но не стал рекордсменом

Француз потратил восемь лет на строительство Эйфелевой башни из спичек
Француз Ришар Пло восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но его заявку отклонили.
На постройку деревянной копии достопримечательности у мужчины ушло 700 тысяч спичек. Однако комиссия посчитала, что он использовал не тот тип спичек.
«Как указано в рекомендациях: используемые спички должны быть коммерчески доступными. Они пришли к выводу, что моих спичек в продаже нет», – рассказал Ришар Пло.
Несмотря на то, что французу не удалось зарегистрировать рекорд, он получил порцию славы от интернет-пользователей, сообщает LADBible.