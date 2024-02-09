Француз восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, но не стал рекордсменом

Француз Ришар Пло восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но его заявку отклонили.

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На постройку деревянной копии достопримечательности у мужчины ушло 700 тысяч спичек. Однако комиссия посчитала, что он использовал не тот тип спичек.

«Как указано в рекомендациях: используемые спички должны быть коммерчески доступными. Они пришли к выводу, что моих спичек в продаже нет», – рассказал Ришар Пло.