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Француз потратил восемь лет на строительство Эйфелевой башни из спичек

Француз Ришар Пло восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но его заявку отклонили.

Француз восемь лет строил Эйфелеву башню из спичек, но не стал рекордсменом
© Mir24.TV

На постройку деревянной копии достопримечательности у мужчины ушло 700 тысяч спичек. Однако комиссия посчитала, что он использовал не тот тип спичек.

«Как указано в рекомендациях: используемые спички должны быть коммерчески доступными. Они пришли к выводу, что моих спичек в продаже нет», – рассказал Ришар Пло.

Несмотря на то, что французу не удалось зарегистрировать рекорд, он получил порцию славы от интернет-пользователей, сообщает LADBible.

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