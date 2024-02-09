Почему снижение выбросов углекислого газа грозит снова превратить Землю в гигантский снежок

Экстремальное оледенение, при котором наша планета полностью застыла от полюсов до экватора, произошло 717 млн лет назад. Оно сохранялось очень долго — 57 млн лет. И сейчас ученые предложили теорию, которая объясняет произошедшее. Об открытии сообщает Сиднейский университет (Австралия).

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«Теперь мы думаем, что разгадали загадку: причина в низких выбросах вулканического углекислого газа. Также этому способствовало способствовало выветривание большой массы вулканических пород на территории нынешней Канады — а этот процесс поглощает атмосферный углекислый газ», — говорит доктор Адриана Дуткевич.

Теория была выработана на основе модели движения тектонических плит, формирующих земную поверхностью. Ученые связали процесс эволюции континентов и океанических бассейнов после распада древнего суперконтинента Родиния и расчеты того, как изменилось выделение углекислого газа от подводных вулканов вдоль срединно-океанических хребтов — мест, где плиты расходятся и рождается новая кора.

Полученные данные показали, что начало ледникового периода точно совпадает с рекордно низким уровнем вулканических выбросов CO2 — ниже 200 частей на миллион, что составляет менее половины сегодняшнего уровня. И более того, эти показатели сохранялись на протяжении всего времени оледенения.

«В то время на Земле не было многоклеточных животных или наземных растений. Концентрация парниковых газов в атмосфере почти полностью определялась выделением CO2 из вулканов и процессами выветривания силикатных пород, что нейтрализует CO2», — поясняет Дуткевич.