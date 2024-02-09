Природная экзотика: почему голубика синего цвета

Физики из Англии выяснили, что спелые ягоды голубики имеют темно-синий цвет из-за восковых наноструктур на поверхности их кожицы. Они рассеивают попадающий на них свет и ультафиолетовое излучение. Об этом сообщила пресс-служба Бристольского университета.

Мякоть и сок данных ягод не имеет синий цвет, так как в них отсутствует пигмент, придающий такую окраску. Ученые отметили, что такой цвет носит более экзотическую природу.

«Нам удалось воспроизвести его, когда мы сняли воск с поверхности ягод голубики и повторно кристаллизовали его на листе картона», – сообщила научный сотрудник Бристольского университета Роксанна Миддлтон.

Также исследователи изучили структуру поверхности ягод и фруктов синего цвета. В их число вошли можжевельник и сливы. Плоды вызвали интерес у ученых, так как в них нет молекул растительного пигмента данного цвета. Помимо этого, ягоды и фрукты не типично взаимодействуют с ультрафиолетовым излучением. Физики посчитали, что такое свойство плодов связано наноструктурами на их поверхности, которые рассеивают свет и приобретают синий окрас. Похожее явление происходит и с небом. Оно окрашивается в синий цвет при взаимодействии с лучами солнца. Для более подробного изучения исследователи сняли верхний слой с голубики, чтобы рассмотреть его структуру.