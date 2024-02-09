Слоны, лоси и другие крупные травоядные оказались критически важны для сохранения природы

Международная группа ученых под руководством специалистов из Орхусского университета в Дании проанализировала роль травоядной мегафауны в экологических системах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

© Gazeta.ru

Под мегафауной в современном значении понимают слонов, лосей и других животных весом от 45 килограммов и более.

Ученые проанализировали 297 уже существующих научных работ и выяснили, что дикие сообщества крупных травоядных играют комплексную роль в поддержании биологического разнообразия лесов и других природных зон счет увеличения структурной изменчивости растительности.

Проще говоря, большие звери способны поедать высокие и жесткие растения, которые не по зубам их более мелким сородичам, создавая таким образом пространство для процветания других видов флоры. Они также ломают деревья и вытаптывают травяной покров.

«Крупные травоядные животные могут поедать пищу более низкого качества, такую как ветки и стебли, что может привести к пропорционально большему воздействию на доминирующие виды растений и, таким образом, дать менее конкурентоспособным растениям больше шансов в борьбе за солнечный свет и пространство», — объяснил старший авторы исследования Эрик Лундгрен.