О чем Сталин рассказал американскому журналисту в 1936 году

Советский лидер Иосиф Сталин прекрасно понимал, насколько опасным для всего мира может быть Адольф Гитлер.

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Вероятно, именно это и повлияло на готовность Иосифа Виссарионовича дать интервью американскому журналисту Рою Говарду 1 марта 1936 года. Так о чём же рассказал «вождь» в этой беседе?

Разговор на равных

Рой Уилсон Говард был репортёром газеты «Индианаполис Стар», а во время Первой мировой войны работал военным корреспондентом в Европе. В 1933 году он отправился в Маньчжурию, где взял интервью у «марионеточного» императора Пу И. Следующей знаковой работой Говарда стала беседа с главой Советского Союза.

Исследователи уверены, что американский журналист, посетивший в 1936 году СССР, в интервью специально пытался вывести собеседника на чистую воду – понять, как отреагирует Сталин на вторжение Японии в Монголию, кого считает на мировой арене наиболее опасным. Советский лидер отвечал на вопросы довольно откровенно и именно поэтому материал, опубликованный в газете «Правда» 5 марта, оказался интересен многим в самых разных уголках планеты.

Так, Говард поинтересовался – в какой точке земного шара может разразиться война?

«Имеются, по моему, два очага военной опасности. Первый очаг находится на Дальнем Востоке, в зоне Японии. Я имею в виду неоднократные заявления японских военных с угрозами по адресу других государств. Второй очаг находится в зоне Германии. Трудно сказать, какой очаг является наиболее угрожающим, но оба они существуют и действуют», – последовал ответ от Сталина.

Как дела в Старом Свете?

Далее интервьюер решил остановить более подробно на ситуации в Европе. Он попросил собеседника прокомментировать агрессивные намерения Польши и Германии в отношении Советского Союза.

«История говорит, что когда какое либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое оно хочет напасть. Обычно агрессивное государство находит такие границы», – пояснил Иосиф Виссарионович.

Он признал, что не знает, границу с какой страной использует Берлин, но при этом подчеркнул – «охотники дать границу «в кредит» могут найтись».

Данные ответы дали чётко понять Лондону и Вашингтону, что глава советского государства прекрасно понимает, кто финансирует Гитлера и создание вермахта. В Великобритании и США после выхода интервью осознали – руководство Советского Союза в курсе их закулисных манёвров и не испытывает никаких иллюзий относительно создания «немецкой боевой машины».