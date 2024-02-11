Нельзя грустить и садиться на подушку: приметы на 11 февраля

В народном календаре 11 февраля – это день Лаврентия.

© Unsplash

Хорошие приметы: что можно делать

Для благополучия обязательно нужно съесть блюдо из рыбы. В старину его подавали в отдельном блюде, разделив на всех членов семьи. По примете, все, кто попробует рыбу, будут жить мирно, конфликтов в семье не будет. А при любом недовольстве все будут молчать, как рыбы.

Сегодня нужно съесть много сдобы, чтобы весь год счастье шло с вами под руку. Предки отдавали предпочтение пирожкам с разнообразными начинками и кулебякам.

Нужно похвалить себя перед зеркалом вслух и улыбнуться. Этот ритуал принесет удачу и придаст вам сил, ведь с этого дня наступает хорошее время для усердной работы и новых начинаний.

Чтобы защитить дом от негатива и злых сил, наши предки раскладывали по дому чертополох. В этот день замечали, что на улице разгуливает нечистая сила.

Плохие приметы: что нельзя делать

Наши предки старались обезопасить свой дом от нечисти, поэтому нельзя оставлять дом без защиты. Нужно окропить все углы в доме святой водой и каждому члену семьи выпить про три глотка.

Нельзя гулять по занесенным снегом полям. По примете, можно попасть в ведьмины заломы и принять на себя 40 бед.

Нельзя ничего поднимать на улице и у своего дома. Запрещается приносить находку в дом. Этим вы можете взять на себя порчу.

Строго запрещено ругать себя, думать о негативе и проводить день в печали. Особенно нельзя делать это перед зеркалом – оно все услышит, и ваши мысли воплотятся в жизнь.

Нельзя садиться на подушку. От головных болей, бессонницы и кошмаров потом будет сложно избавиться. Нельзя бить яйца друг об друга, а также лучше не бить скорлупу ножом или вилкой. Ваши мечты не сбудутся, либо исполняться будут с трудом, через препятствия.

Запрещается выходить из дома без крестика на шее. Можно измениться до неузнаваемости: стать злым и агрессивным.

Незамужним девушкам нельзя садиться на место главы семейства. Девушка из-за этого долго не выйдет замуж, а если все-таки найдет супруга, то он будет тираном и деспотом.

Приметы о погоде

Крупный снег — к потеплению.Холодный день — август будет жарким.Красная луна — к сильному ветру.Дрова плохо горят — к потеплению.Сено отсырело — к снегу.Лес шумит — к потеплению.

Именинники