Как банда братьев Толстопятовых прославились на весь СССР

Их называли «Ростовскими Фантомасами». Долгие пять лет банда братьев Толстопятовых держала весь город в страхе. На счету их шайки было полтора десятка дерзких ограблений и несколько человеческих жизней.

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Для поиска и задержания банды даже был создан специальный оперативный штаб МВД, насчитывавший свыше сотни человек.

Талантливый фальшивомонетчик

Идеолог и лидер банды Вячеслав Толстопятов с детства увлекался конструированием и рисованием. Эти таланты и помогли ему в преступном «ремесле». Еще будучи юношей, он начал подделывать денежные купюры, а потом сбывал их в магазинах и у таксистов. Чтобы фальшивку было сложнее распознать, расплачиваясь, Вячеслав сворачивал деньги, на чем однажды и погорел. Таксисты обычно принимали купюру свернутой и давали сдачу, поэтому парень начал рисовать банкноты только с одной стороны. Каково же было изумление водителя, когда, развернув купюру, тот увидел белый лист. Приговор суда был на удивление мягким —юный фальшивомонетчик отделался лишь четырьмя годами тюрьмы.

Передовая тактика

Но отсидка его преступного пыла не охладила. Наоборот, выйдя на свободу Вячеслав сразу же приступил к организации банды. В нее помимо старшего брата Владимира вошел бывший сиделец Сергей Самасюк и старый знакомый Владимир Горшков. Преступники наладили мелкосерийное производство семизарядных револьверов собственной конструкции, которые использовали в нападениях, а также разработали передовую по тем временам тактику.

Они останавливали машину и, взяв водителя в заложники, приезжали на место преступления. После ограбления скрывались на той же машине, бросая ее вместе с владельцем в безлюдном месте. Чтобы затруднить опознание, действовали члены банды исключительно в надетых на голову черных чулках, за что и получили прозвище «Фантомасы». За время своей преступной деятельности они совершили восемь удачных ограблений (еще столько же были неудачными) похитив в общей сложности свыше 150 тысяч рублей.

Задержание и приговор

Задержаны бандиты были летом 1973 года. После очередного ограбления они уезжали от милиции и столкнулись с поездом, что и позволило правоохранителям настигнуть «Фантомасов». В перестрелке Самасюк был убит, а Горшков получил тяжелое ранение. Все трое были приговорены к высшей мере наказания, а их подельники, помогавшие с изготовлением оружия и подготовкой нападений, получили различные тюремные сроки.