Как в исламской республике устроена традиционная семья

В Иране празднуют 45 лет Исламской революции. Официальная церемония началась в Тегеране рано утром, еще затемно. На башне Азади, архитектурном символе Тегерана, транслировались яркие кадры, посвященные главным достижениям Ирана в военной, спортивной, аэрокосмической, образовательной сферах, изображения духовного лидера Рухоллы Хомейни и легендарного генерала Касема Сулеймани, погибшего в 2020 году в результате удара США. Вокруг площади - выставка военной техники и достижений в ракетостроении.

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Это Карадж, пригород Тегерана. И прежде чем вновь зайти в дом к гостеприимной семьей Мансури, надо обратить внимание на важную деталь. На воротах специальные дверные ручки - перепутать нельзя. В доме есть женщины, и внезапные гости не должны поставить их в неловкое положение. Встречать гостей надо в подобающем виде.

В Иране почитание и даже поклонение женщине - древнейший культ. Еще 5 тысяч лет назад главной и самой почитаемой в пантеоне богов была Ардвисура Анахита - покровительница рек, родников, плодородия.

При раскопках в Персеполисе были найдены глиняные таблички, относящиеся к династии Ахеменидов, которые гласят, что уже 2,5 тысячи лет назад права женщин были четко оговорены. Они работали наравне с мужчинами и получали оплату за свой труд согласно объему выполненной работы, а не исходя из гендерной принадлежности. Женщины могли продвигаться по карьерной лестнице и руководить мужчинами.