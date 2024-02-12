Сколько советских самолетов сбили американцы в годы «Холодной войны»

В период «Холодной войны» мир находился буквально в шаге от ядерной войны. При этом стороны конфликта, осознавая всю сложность ситуации, специально старались «играть на грани фола». От этого страдали советские пассажирские авиалайнеры, которые сбивали американцы.

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Преступление без наказания

По данным издания U.S.News & World Report, начиная в период с 1950 года и вплоть до начала 1970-х годов американские военные произвели около 20 тысяч шпионских вылетов вдоль границ страны СССР и КНР. Для этого использовались самолëты-шпионы и даже дрейфующие аэростаты, работающие в автоматическом режиме.

В ответ советское командование действовало решительно: 22 самолёта-шпиона и один вертолёт «Чинук» были либо вынуждены совершить посадку, либо оказались сбиты. Но американцы также действовали нагло и безрассудно. 23 июля 1953 года пассажирский Ил-12 вылетал из Порт-Артура во Владивосток, но в пункт назначения лайнеру прибыть было не суждено. Его маршрут пересёкся с путями двух американских пилотов США – Ральфа Парра и Эдвина Скаффи, которые над территорией Китая поспешили атаковать гражданское судно. Парр открыл огонь по пассажирскому самолёту, в результате чего у цели загорелись двигатели. Ил-12 взорвался, а экипаж и пассажиры погибли.

Дурной пример заразителен

В Вашингтоне в августе того же года признали, что инцидент действительно произошёл, Москва выдвинула американскому правительству иск на 1860000 долларов, но суд в Гааге его отклонил. И это при условии, что к делу были приложены свидетельские показания китайцев, которые в день катастрофы видели американские самолёты марки F-86 «Сейбр» в небе, а специалисты из ООН получили возможность посетить место крушения одними из первых.

Почувствовав безнаказанность, убийца позволил себе довольно резко высказаться: «Слишком много суеты из какого-то паршивого Ил-12!».

Кстати, можно встретить информацию и о том, что жертвой американских пилотов годом ранее стал Ил-14, который перевозил родственников военнослужащих. В этой истории смущает то, что самолёты такого класса начали эксплуатироваться только в 1954 году.