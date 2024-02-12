Сколько советских самолетов сбили американцы в годы «Холодной войны»

Сколько советских пассажирских авиалайнеров сбили американцы в годы «Холодной войны»
В период «Холодной войны» мир находился буквально в шаге от ядерной войны. При этом стороны конфликта, осознавая всю сложность ситуации, специально старались «играть на грани фола». От этого страдали советские пассажирские авиалайнеры, которые сбивали американцы.
Преступление без наказания
По данным издания U.S.News & World Report, начиная в период с 1950 года и вплоть до начала 1970-х годов американские военные произвели около 20 тысяч шпионских вылетов вдоль границ страны СССР и КНР. Для этого использовались самолëты-шпионы и даже дрейфующие аэростаты, работающие в автоматическом режиме.
В ответ советское командование действовало решительно: 22 самолёта-шпиона и один вертолёт «Чинук» были либо вынуждены совершить посадку, либо оказались сбиты. Но американцы также действовали нагло и безрассудно. 23 июля 1953 года пассажирский Ил-12 вылетал из Порт-Артура во Владивосток, но в пункт назначения лайнеру прибыть было не суждено. Его маршрут пересёкся с путями двух американских пилотов США – Ральфа Парра и Эдвина Скаффи, которые над территорией Китая поспешили атаковать гражданское судно. Парр открыл огонь по пассажирскому самолёту, в результате чего у цели загорелись двигатели. Ил-12 взорвался, а экипаж и пассажиры погибли.
Дурной пример заразителен
В Вашингтоне в августе того же года признали, что инцидент действительно произошёл, Москва выдвинула американскому правительству иск на 1860000 долларов, но суд в Гааге его отклонил. И это при условии, что к делу были приложены свидетельские показания китайцев, которые в день катастрофы видели американские самолёты марки F-86 «Сейбр» в небе, а специалисты из ООН получили возможность посетить место крушения одними из первых.
Почувствовав безнаказанность, убийца позволил себе довольно резко высказаться: «Слишком много суеты из какого-то паршивого Ил-12!».
Кстати, можно встретить информацию и о том, что жертвой американских пилотов годом ранее стал Ил-14, который перевозил родственников военнослужащих. В этой истории смущает то, что самолёты такого класса начали эксплуатироваться только в 1954 году.
В небе над территорией СССР жарко стало примерно с середины прошлого столетия. В 1950 году под Владивостоком в бою с американскими нарушителями воздушного пространства был сбит МиГ-15, через несколько месяцев нападению подвергся военный аэродром «Сухая река» в Приморье, в июле 1964 года с радаров пропал военный самолет Ту-16р, а в мае 1968 года аналогичная модель потерпела крушение в Норвежском море. Всё изменилось только после того как на вооружение ВВС Советского Союза поступили С-75, Су-9 и знаменитый МиГ-31. Инициатива в воздухе после этого перешла к Москве и американцы уже на такие бесчинства не осмеливались.