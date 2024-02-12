Как выглядит и кому принадлежит самый дорогой частный самолет в мире

Самолет — одно из чудес современного мира, и хотя вы не часто думаете об этом, авиация сформировала наш мир и повлияла на образ жизни самыми разными способами.

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Технологии с огромной скоростью достигли невероятных высот — правда все, что связано с авиацией стоит дорого. Однако частный самолет — это еще дороже, чем коммерческий пассажирский.

«Рамблер» расскажет о самом дорогом, по некоторым оценкам, частном самолете.

Boeing BBJ747-8i - 500 миллионов долларов (2015)

Boeing Business Jets - это подразделение компании, которое продает самолеты для частных и корпоративных клиентов. Чтобы обслуживать своих самых богатых клиентов, компания предложила Boeing BBJ-747-8i в качестве одного из крупнейших частных самолетов, когда-либо сделанных, и выполнил несколько заказов, прежде чем полностью вывел из 747 на пенсию в 2023 году.

Самолет, принадлежащий катарской королевской семье, был выставлен на продажу в 2020 году, что дает представление о том, какую роскошь можно ожидать при посадке на такой борт. В нем было пять камбузов, две ванные комнаты, главная спальня, большая центральная лестница и большой бизнес-лаундж. Он был настроен на то, чтобы вместить только 89 пассажиров, которые будут свободно гулять по салону в окружении богатства, невообразимого для большинства людей.