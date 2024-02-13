Как ученые пытаются разгадать тайну письменности аборигенов острова Пасхи

Рапануи, также известный как остров Пасхи, расположен в Тихом океане, примерно в 3800 км от побережья Южной Америки. Согласно радиоуглеродному датированию, это один из последних участков суши, впервые заселенных людьми — это произошло между 1150 и 1280 годами нашей эры.

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Европейцы открыли для себя остров Пасхи в 1722 году. Хотя на 50 лет про остров забыли и его аннексия началась в 1770-м, уже к концу XIX века из-за завезенных болезней, порабощения и переселения жителей и по другим причинам численность коренного населения составляла 111 человек — а вместе с народом исчезли его история и культура. Например, сейчас ученые из разных стран мира работают над тем, чтобы понять: была ли письменность острова Пасхи, называемая ронгоронго, калькой с европейской, или же возникла намного раньше. Результаты новейшегое из таких исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Вопрос имеет решающее значение, так как предполагает возможность независимого изобретения письменности, подобно тому, что произошло в Месопотамии, Египте, Китае и Мезоамерике. Если ронгоронго возник до прибытия иностранных путешественников, это было еще одно, самое последнее изобретение письменности в истории человечества», — отмечают авторы исследования.

Ни на что не похоже

Сложность для ученых в том, что отсутствуют не только люди, пользующиеся ронгоронго, но и документы на нем. Впервые чужаки заметили письменность рапануйцев только в 1864 году, а уже в конце 1860-х годов ею перестали пользоваться. Было найдено и спасено от уничтожения всего 27 деревянных предметов с текстами на ронгоронго. Из них надежно датировать удалось всего два документа — и оба середины XIX века.

«Сохранившиеся тексты относительно длинные и написаны с помощью изобразительных знаков, часто называемых глифами. Хотя трудно доказать, что контакт с грамотными европейцами не послужил стимулом для его [ронгоронго] создания, его графические символы не похожи ни на одно известное письмо. Фактически они обнаруживают свои ближайшие параллели в мотивах древнего наскального искусства, найденного на острове», — поясняют авторы статьи.

Формы знаков рапануйской письменности представляют изображения разных типов: люди в разных позах и части тела, животные, растения, орудия труда, небесные светила и другие. При этом смысл написанного менялся в зависимости от использования этих знаков в сложных лигатурах, длинных линейных последовательностях и с учетом пометок. Это очевидно отличается от используемых в Европе правил письма.

Кроме того, тексты не писали какими-либо красящими веществами, а вырезали на деревянных табличках.

Несмотря на все усилия ученых, ронгоронго до сих пор не расшифровано, а имеющиеся интерпретации активно оспариваются.

«Железные» доказательства

Однако только самобытность ронгоронго не может служить доказательством его раннего и уникального происхождения. Зато подтвердить это могут результаты прямого радиоуглеродного анализа, который и провели для деревянных табличек с надписями ученые из Болонского университета (Италия). Они отобрали четыре документа, найденных миссионерами в 1869 году и сейчас хранящихся в Риме.

Первый текст написан на табличке, по форме напоминающей лопасть весла и изготовленной из ясеня обыкновенного — такой распространен в Европе, но никогда не рос на острове Пасхи. Второй и третий тексты — на табличках из Thespesia populnea, тропического дерева, что когда-то произрастало на острове. Четвертый — на древесине подокарпа широколистного, широко распространенного на юге Африки.

Казалось бы, сам анализ древесины позволяет сделать некоторые выводы. И действительно, первая табличка датируется 1862–1887 годами.

Но с документами на древесине Thespesia populnea все не так однозначно. Ученые считают, что этот вид изначально на острове Пасхи не рос, а был привезен первыми поселенцами и включен в местную экосистему. В частности, такими деревьями были когда-то окружены знаменитые исполинские статуи.

При этом одна из табличек на Thespesia populnea датируется с большей вероятностью 1832-1857 годами, с вероятностью всего 2,1% — 1732-1736 годами. Вторая — в диапазоне между 1694 и 1840 годами нашей эры.

Самым большим сюрпризом, признаются авторы статьи, стали результаты датировки таблички из подокарпа широколистного. Несмотря на то, что это дерево не растет на острове, древесина оказалась самой древней — 1493-1509 годов нашей эры. То есть документ мог быть написан за сотни лет до прихода европейцев. Но как это возможно, если дерево не растет на Рапануи? Могло ли его принести океаническими течениями как корягу, или же были ранние неизвестные контакты рапануйцев с другими народами?

И, опять же, все сложнее, чем кажется. Дело в том, что радиуглеродный анализ позволяет датировать древесину, но не сами тексты. А ведь и ясень (табличка из которого к тому же в форме весла), и подокарп используются в судостроении — и ничто не мешало жителям острова Пасхи позаимствовать обломки кораблей или сломанные и выброшенные элементы.

Зато дощечки из Thespesia populnea наверняка были заготовлены еще до появления европейцев, которые увидели остров Пасхи уже безлесым — все деревья были вырублены туземцами.