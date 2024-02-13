Как украинские националисты вновь подтвердили, что Киев является русским городом

Могила одного из наиболее знаменитых государственных деятелей российской истории, премьер-министра Петра Столыпина стала очередным объектом для украинского национализма. Теперь тело премьера предложено обменять на «украинских выдающихся деятелей, которые находятся в пределах РФ». Как ни парадоксально, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.

© Getty Images // Петр Столыпин (1862-1911)

Прах захороненного в Киево-Печерской лавре российского премьера Петра Столыпина должен быть внесен в некий «обменный фонд», заявляет директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. По его мысли, «у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ».

Столыпин, напомним, лежит в центре Киева неслучайно. Именно в местном оперном театре он был убит в 1911 году. Излишне напоминать и о роли Столыпина для русской истории.

Неведомо, каких именно «погибших героев» имеет в виду Остапенко. Но совершенно понятно главное – он хочет совершить обмен праха великого русского государственного деятеля на что-то подобное, находящееся в России. От человека на такой должности обычно ждешь какой-то взвешенности, научного подхода. А тут полнейшая булгаковщина уровня Шарикова («…На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит!»). А то и гоголевщина.

Впрочем, главное тут не в градусе неадеквата, этим небратья давно перестали удивлять. В конце концов, Столыпин далеко не первый прах, которого ушлые украинцы предлагают, прости Господи, монетизировать. В отношении могил генерала Ватутина и разведчика Кузнецова в свое время звучали аналогичные предложения.

«Классно! Надо продавать все эти «мощи». И это единственная торговля с Московией, которая уместна. Еще надо продать мощи Ватутина и Столыпина. За сколько дадут. И всех «неизвестных солдат», – куражился еще в 2020 году один из основателей УНА-УНСО Дмитрий Корчинский. А его комментаторы предлагали прибавить еще и захоронения с Лычаковского кладбища (кладбище во Львове, где захоронены около 4 тыс. солдат и офицеров РККА).

Вопрос, как видим, поднимается не впервой. С одной стороны, украинские чиновники и активисты декларируют, что эти памятники и могилы им не нужны – проклятое имперское наследие.

Ну хорошо, положим, если не нужны, так отдайте. Нет, передавать тоже отказываются – тогда ведь дразниться нечем будет. Выдумывали отговорки, мол, пусть ваши (наши) МИД и ФСБ пишут обращения, создадим какие-то рабочие группы, будем решать. В общем, дразнили медведя из-за решетки, пользуясь безнаказанностью.

Но сегодня, на фоне недавнего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону подобные предложения звучат еще и с новым оттенком. Президент (в который раз) напомнил о том, что Левобережье Украины и Киев – это часть исторической России.

Но ведь одна из причин начала СВО – именно вот этот исторический, политический и бытовой террор русских граждан Украины. Русским открыто заявлялось и демонстрировалось – ваши святыни мы втопчем в грязь, могилы предков оскверним, ваш язык и культуру запретим, наследие – уничтожим.

Длилось это годами. Под одобрение Запада – «давай, побей москаля и скорей беги к нам в НАТО». Теперь уже вылезает директор музея Остапенко: «Хлопцы, у меня тут Столыпин лежит, давайте обменяем его на парочку боевиков из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Все это лыко в строку – изничтожения всего русского, хоть выкапыванием могил, хоть переименованием. Как раз недавно тот же мэр Львова Садовый, что пытался торговать останками советского разведчика Кузнецова, похвастался переименованием львовских улиц, названных в честь первопечатника Федорова и живописца Ильи Репина. Улицы теперь называются, соответственно, Федоровича и Рипына.

Кто не понял: это те же люди. Федоровичем Федоров подписывался в Речи Посполитой – на местный манер. Правда, прибавлял «Москвин»: мол, не ваш, не посполитый Федорович, а московский. Но об этом львовяне решили умолчать. А Репина в Рипына украинцы превратили на том основании, что он родился в Чугуеве.

Или взять опять же недавнюю историю войны с Кожедубом. Некие сумские активисты объясняют горожанам, «почему Кожедуб не ок для украинских Сум». Мол, с карты города его нужно стереть.

Больше 30 лет мы наблюдаем процесс борьбы Украины с российско-советским наследием. С ценностями российской истории. Конца-края этой борьбе не видно. Одних только памятников Ленину было снесено, по официальным оценкам, около полутора тысяч. Там что-то пытаются сковырнуть и обгадить, там – перекрасить в жовто-блакитное. Еще где-то – так уж и быть, оставить, но понизить в статусе и запихнуть на задворки.

Этой борьбы так много, и она настолько интенсивна, что за нею теряется Украина как таковая. Зато с новой силой вырисовывается Россия.

Если вы так интенсивно зачищаете территорию, вплоть до могил и кладбищ – может быть, она и вовсе не ваша? Не вполне Украина? Может, это на самом деле Россия, на которую Украину насильно натягивают?