Врачи помогли мужчине, потерявшему память после падения на улице

«В травмпункт филиала №1 Орехово-Зуевской больницы поступил 59-летний пациент с жалобами на краткосрочную потерю памяти и боли в затылке и лопатках. Как выяснилось, мужчина упал на улице, ударившись при этом головой и спиной. Дома родственники заметили у него проявление растерянности, потерю памяти касаемо недавних событий и приняли решение обратиться за медицинской помощью. <…> Мужчину перевели в неврологическое отделение, где при помощи КТ-исследования у него выявили отек головного мозга – состояние, при котором в церебральных тканях накапливается жидкость, создавая давление. Такое состояние может привести к летальному исходу», – сказали в пресс-службе.