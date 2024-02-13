Врачи помогли мужчине, потерявшему память после падения на улице

Подмосковные врачи помогли мужчине, который потерял память после падения на улице
Медики Орехово-Зуевской больницы вылечили 59-летнего мужчину, который частично потерял память после падения на улице, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В травмпункт филиала №1 Орехово-Зуевской больницы поступил 59-летний пациент с жалобами на краткосрочную потерю памяти и боли в затылке и лопатках. Как выяснилось, мужчина упал на улице, ударившись при этом головой и спиной. Дома родственники заметили у него проявление растерянности, потерю памяти касаемо недавних событий и приняли решение обратиться за медицинской помощью. <…> Мужчину перевели в неврологическое отделение, где при помощи КТ-исследования у него выявили отек головного мозга – состояние, при котором в церебральных тканях накапливается жидкость, создавая давление. Такое состояние может привести к летальному исходу», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что при помощи медикаментозной терапии отек удалось купировать.
«Ситуация осложнилась тем, что падение и высокое давление спровоцировали инсульт – закупорку мозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Для устранения закупорки мозговой артерии был проведен тромболизис – терапия, при которой внутривенно вводится препарат, растворяющий тромб», – приводит пресс-служба слова заведующей неврологическим отделением сосудистого центра, врача-невролога Орехово-Зуевской больницы Наталии Гасилиной.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.